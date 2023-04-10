Чем она вызвала гнев дяди и сестры?

Джорджина Родригес, партнерша Роналду, вновь стала звездой заголовков после того, как второй сезон ее сериала «Я – Джорджина» вышел на Netflix. В нем рассказывается о ее стремительном взлете после встречи с Криштиану и жизни со звездным футболистом. Однако успех Джорджины радует не всех, даже если речь идет о ее родственниках.

Несколько членов семьи модели недовольны тем, что после встречи с Роналду Родригес не ищет общения с ними. Как минимум двое родных Родригес рассказывали, что она не поддерживает с ними связь.

В интервью the Mirror дядя девушки Хесус Эрнандес заявлял:

«Я отвечал за обеспечение Джорджины и ее сестры, покупал им одежду, платил за электричество и воду. Я все делал. Джорджина жила со мной в подростковом возрасте».

Также Эрнандес в ярости из-за того, что Родригес не рассказала дяде, что ее отец умер:

«Никто не сказал нам, что Хорхе умер. Не знаю, почему Джорджина нам ничего не сказала. Я пытался связаться с ней. Я написал Криштиану в соцсети: «С тобой встречается самая злая женщина на свете» и «Если хочешь знать, свяжись со мной, я тебе все расскажу». Теперь все узнают, какая она бессовестная. Почему она не могла сказать нам, что ее отец умер? Такие вещи не скроешь».

Патрисия Родригес, старшая сестра Джорджины, тоже недовольна поведением прославившейся родственницы. В интервью Daily Mail Патрисия заявляла, что ее сестра не захотела попросить Роналду подписать футболку для племянника.

«Я всегда чувствовала себя отделенной от нее. Они сразу же поместили меня в школу-интернат в Хаке. Я попросила футболку с автографом Криштиану для моего сына. Она сказала мне, что не хочет беспокоить его, что он в отпуске».

В сериале Джорджина утверждает, что никогда не забудет семью, которая помогала ей до того, как она встретила португальскую звезду. Она часто вспоминает, что выросла в бедности, и ее нынешняя жизнь далека от ее детства, но модель относится к тому времени с благодарностью.

Как вы думаете, есть ли у ее родственников причины для злости?