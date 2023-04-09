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Мудрик готов принять важное решение. Оно должно помочь ему найти свою игру

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С футболом не связано.

Журналист Алан Никсон из The Sun утверждает, что Михаил Мудрик чувствует себя одиноким в Лондоне и очень хочет перевезти свою семью в Англию.

До сих пор его мама Инна Николаевна и отец Петр живут в Украине. В прошлом месяце в интервью Sky Sports Михаил рассказал о том, что общается с ними по телефону: «Мои родители все еще там, все еще в Украине. Я каждый день звоню им и спрашиваю, что происходит, какая ситуация и как они».

Очевидно, что у игрока большой потенциал, потому его адаптация в новой стране и нахождение рядом близких людей может помочь наконец обрести себя.

Недавно генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин приезжал в Лондон и подчеркнул, что «Челси» нужно быть терпеливым: «Я с самого начала говорил владельцам «Челси», что у вас есть настоящий бриллиант, но вы должны быть очень, очень терпеливы. Дайте парню время, и он покажет вам, что он может дать клубу».

В активе Михаила Мудрика 9 матчей АПЛ и одна голевая передача. Пока он по большей части выходит на замену.

4 комментария

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i am better
жаль Мишу.
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mansur_axe
Ответ Serega Fart
Каким бы деревянным не был Мудрик, но по человечески пацана жаль, в чужой стране и переживания за родителей на родине в любом ключе на психологию давит
С другой стороны, если он так переживает почему он не с ними или они не с ним, неужели не хватило денег.
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mansur_axe
Чтоб ваши 100 мультов заиграли нужно всех родственников перевезти с Украины в Лондон.
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Serega Fart
Каким бы деревянным не был Мудрик, но по человечески пацана жаль, в чужой стране и переживания за родителей на родине в любом ключе на психологию давит
0
-2
-2
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