С футболом не связано.

Журналист Алан Никсон из The Sun утверждает, что Михаил Мудрик чувствует себя одиноким в Лондоне и очень хочет перевезти свою семью в Англию.

До сих пор его мама Инна Николаевна и отец Петр живут в Украине. В прошлом месяце в интервью Sky Sports Михаил рассказал о том, что общается с ними по телефону: «Мои родители все еще там, все еще в Украине. Я каждый день звоню им и спрашиваю, что происходит, какая ситуация и как они».

Очевидно, что у игрока большой потенциал, потому его адаптация в новой стране и нахождение рядом близких людей может помочь наконец обрести себя.

Недавно генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин приезжал в Лондон и подчеркнул, что «Челси» нужно быть терпеливым: «Я с самого начала говорил владельцам «Челси», что у вас есть настоящий бриллиант, но вы должны быть очень, очень терпеливы. Дайте парню время, и он покажет вам, что он может дать клубу».

В активе Михаила Мудрика 9 матчей АПЛ и одна голевая передача. Пока он по большей части выходит на замену.