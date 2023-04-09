🥳🤣 «Роналду - личность». Фанаты обсуждают забавный мультфильм, в котором звезды футбола празднуют забитые голы
В соцсетях активно обсуждают небольшой мультфильм, посвященный тому, как в футболе празднуют забитые мячи.
Самое забавное происходит во второй половине ролика, где показано как отмечает гол нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
В комментариях большинство встало на защиту португальца.
🗯 «Попрошу уточнить - против сильнейшей команды Саудовской Аравии!».
🗯 «Мы все равно любим Криштиану!».
🗯 «Да потому что у этих игроков нет такого узнаваемого празднования, как у Роналду».
🗯 «Каждый гол, который вы забиваете, имеет значение. Игрок, который не празднует, убивает желание играть и забивать еще больше».
🗯 «По крайней мере Роналду - личность. Он не ходит раздраженным по полю, делая вид, что он ни при чем».
🗯 «Месси не может быть на виду в фермерской лиге в 35 лет, о чем они говорят».
Еще было несколько комментариев без слов. Зато с картинками.
Понравился мультфильм?
Глупость, хотя учитывая уровень фан базы роналду видимо им заходит.
Празднование какающего верблюда)