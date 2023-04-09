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🥳🤣 «Роналду - личность». Фанаты обсуждают забавный мультфильм, в котором звезды футбола празднуют забитые голы

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В соцсетях активно обсуждают небольшой мультфильм, посвященный тому, как в футболе празднуют забитые мячи.

Самое забавное происходит во второй половине ролика, где показано как отмечает гол нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

В комментариях большинство встало на защиту португальца.

🗯 «Попрошу уточнить - против сильнейшей команды Саудовской Аравии!».

🗯 «Мы все равно любим Криштиану!».

🗯 «Да потому что у этих игроков нет такого узнаваемого празднования, как у Роналду».

🗯 «Каждый гол, который вы забиваете, имеет значение. Игрок, который не празднует, убивает желание играть и забивать еще больше».

🗯 «По крайней мере Роналду - личность. Он не ходит раздраженным по полю, делая вид, что он ни при чем».

🗯 «Месси не может быть на виду в фермерской лиге в 35 лет, о чем они говорят».

Еще было несколько комментариев без слов. Зато с картинками.

Понравился мультфильм?

5 комментариев

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predMBAPPE
Роналду не личность, Роналду личка👍🏻
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Lazizbek Gulyamov
Этот аниматор сделал видео 3 месяцев назад что пора Месси брать Реванш против Баварии.
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Oleg
Почему дети так любят это дурацкое празднование кумира?
Глупость, хотя учитывая уровень фан базы роналду видимо им заходит.
Празднование какающего верблюда)
+1
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Диана Богатыревс
На одной картинке не реально как Роналду так высоко не прыгает
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LiNE LiNE
Зачем вы так над ним!!
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