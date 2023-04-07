В интервью немецкому изданию Bild Дайо Упамекано рассказал, что брал уроки у оперного певца.

Оказывается, у француза были проблемы со связками. Дайо слишком напрягал голос во время матчей, из-за этого у защитника болело горло после игр. Француз нашел необычное решение своей проблемы.

Упамекано решил брать частные занятия с оперным певцом из Лейпцига. Профессионал научил защитника некоторым хитростям, объяснил, как правильно пользоваться голосовым аппаратом, не травмируя связки. Дайо рассказал о необычных уроках:

«Мы пели вместе, он учил меня разным упражнениям. Занятия мне здорово помогли. Теперь я могу громко кричать и давать одноклубникам указания по всему полю».

Судя по игре француза, уроки действительно пошли ему на пользу.

Дайо стабильно появляется в старте Рекордмайстера. В сборной у защитника дела тоже идут хорошо. Упамекано забил гол в матче против сборной Голландии. В Кубковой встрече с «Фрайбургом» француз забил единственный мяч мюнхенцев.

Правда, «Баварию» гол Дайо не спас, команда Тухеля уступила сопернику со счетом 1:2 и покинула турнир.

Теперь хочется услышать какую-нибудь оперную партию в исполнении Упамекано. Возможно, вокал француза станет секретным оружием «Баварии»?