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Холанд пока отстает. Бензема − самый результативный игрок в топ-5 лиг в 2023 году, но Рэшфорд наступает на пятки

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Не только забивает, но и отдает.

Спортивный сайт Bleacher Report Football подсчитал, кто по состоянию на сегодня является самым результативным игроком в 2023 году в топ-5 лиг Европы. Довольно предсказуемо им стал представитель «Мадрида» Карим Бензема − 17 голов и 5 голевых передач.

На втором месте идет Маркус Рэшфорд из «Юнайтед», который после чемпионата мира набрал шикарную форму − 16 голов и 4 голевые передачи.

Одноклубник Бензема Винисиус Жуниор занимает третье место − 10 голов и 8 голевых передач.

Эрлинг Холанд занимает «всего» пятое место − 15 голов и 2 голевые передачи. Он больше, чем француз и тем более бразилец, нацелен на ворота.

Весь топ выглядит следующим образом:

1 комментарий

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danik 258808
Вини хорош, откуда вообще бред про его спад?
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