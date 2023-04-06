Гаспачо
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Гави и Винисиус конфликтовали на протяжении всего кубкового класико. Теперь мы знаем, что именно они говорили друг другу 👀🤬

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Как некрасиво.

Кубковое класико было богато на эмоции, но, пожалуй, самыми вспыльчивыми игроками матча стали Гави и Винисиус. Эти двое не раз обменивались оскорблениями, жестко играли друг против друга, один раз почти дошло до драки.

И теперь стало известно, что именно они говорили друг другу благодаря расшифровке от Movistar+.

В первом тайме Гави сказал Винисиусу: «Ты очень плох».

Винисиус дождался момента, и сказал Гави во второй половине матча: «Очень плох, ты говоришь? Так грустно, что ты вылетел из Кубка Испании».

Чтобы довершить свое дело, Винисиус отпраздновал перед Гави четвертый гол своей команды.

Бразилец продемонстрировал прекрасную игру в победе, забив гол и сделав ассист.

9 комментариев

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Sasa Smykalo
Это не первое и не последнее классико в их жизни успеют еще перресморится со всеми и помириться
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Bolvan
Ответ фан Барсы
Оба с плохим характером.
Согласен
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фан Барсы
Ответ Bolvan
Гави чересчур жёстко играет ,а Вини сам провоцирует
Оба с плохим характером.
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Alexlagodny
Ой, да сколько раз Барса крупно обыгрывала Реал и то столько не писали всякого. А сейчас обсасывают каждый шаг.
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abajchik
До накалов в класико времен Пепа и Моуринью ещё далеко. Зарубы были насмерть.
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Артём Толоконников
Между ними прям какая-то химия
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Ophiomorph
Эй, спортс. Не считаете, что первый за 9 лет выход в финал КК Реалом (особенно в таком стиле с разгромом Барсы на Камп Ноу с самым крупным счётом за 60 лет) достоин хотя бы какого-нибудь текста на главной (даже текст Лукомского туда не попал хотя 99% его разборов там автоматом оказываются)? Похоже все авторы делали заготовки про тренерский гений Чави.
+7
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Bolvan
Гави чересчур жёстко играет ,а Вини сам провоцирует
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Alik Husenov
У Гави есть одна большая проблема, в него влюблена принцесса пока что все как в сказке но если Гави ее отвергнет я думаю ему будет сложно дальше играть 😀
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