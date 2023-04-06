9 комментариев

Как некрасиво.

Кубковое класико было богато на эмоции, но, пожалуй, самыми вспыльчивыми игроками матча стали Гави и Винисиус. Эти двое не раз обменивались оскорблениями, жестко играли друг против друга, один раз почти дошло до драки.

И теперь стало известно, что именно они говорили друг другу благодаря расшифровке от Movistar+.

В первом тайме Гави сказал Винисиусу: «Ты очень плох».

Винисиус дождался момента, и сказал Гави во второй половине матча: «Очень плох, ты говоришь? Так грустно, что ты вылетел из Кубка Испании».

Чтобы довершить свое дело, Винисиус отпраздновал перед Гави четвертый гол своей команды.

Бразилец продемонстрировал прекрасную игру в победе, забив гол и сделав ассист.