Гаспачо
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Жесть из Голландии🔥 Болельщики едва не спалили стадион, разбили голову одному из игроков, а саму встречу дважды прерывали😱😱😱

Душан Тадич Душан Тадич
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Ничего особенного, просто «Фейенорд» - «Аякс».

Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами «Фейеноорд» и «Аякс», закончившийся в итоге победой гостей (1:2), по своему накалу и страстям ничем не уступил главному испанскому дерби.

На трибунах творился ад с самых первых минут.

Еще один инцидент случился во время конфликта между капитанами команд Душаном Тадичем и Оркуном Кекчю, который произошел недалеко от трибуны фанатов «Фейеноорда» на 60-й минуте.

Во время споров между игроками один из фанатов «Фейеноорда» бросил предмет в хавбека «Аякса» Классена и разбил ему голову.

После этого инцидента матч был приостановлен более чем на 20 минут, игроки ушли в раздевалку.

После возобновления игры Классен вернулся на поле, но был вынужден покинуть его через несколько минут. Отметим, что Дэви забил победный гол своей команды в этой игре.

1 комментарий

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Teodrakis
Предсказали последнюю серию Тела Лассо
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