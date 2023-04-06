Ничего особенного, просто «Фейенорд» - «Аякс».

Матч 1/2 финала Кубка Нидерландов между командами «Фейеноорд» и «Аякс», закончившийся в итоге победой гостей (1:2), по своему накалу и страстям ничем не уступил главному испанскому дерби.

На трибунах творился ад с самых первых минут.

Еще один инцидент случился во время конфликта между капитанами команд Душаном Тадичем и Оркуном Кекчю, который произошел недалеко от трибуны фанатов «Фейеноорда» на 60-й минуте.

Во время споров между игроками один из фанатов «Фейеноорда» бросил предмет в хавбека «Аякса» Классена и разбил ему голову.

После этого инцидента матч был приостановлен более чем на 20 минут, игроки ушли в раздевалку.

После возобновления игры Классен вернулся на поле, но был вынужден покинуть его через несколько минут. Отметим, что Дэви забил победный гол своей команды в этой игре.