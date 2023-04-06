17 комментариев

Это решение могло полностью изменить ход матча.

В случае назначения пенальти «Барса» могла повести 1:0, а по итогам двухматчевого противостояния – 2:0.

Мяч после прострела Гави действительно попал в руку Давиду Алабе, но судья посчитал, что рука было опорной и пенальти не назначил.

Тем не менее, площадь тела австрийского защитника она увеличила.

Так был здесь пенальти или нет?