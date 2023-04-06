17 комментариев

Вопрос дня🔴 В самом начале класико мяч в пределах штрафной попал в руку Давиду Алабе – судья должен был ставить пенальти?
Это решение могло полностью изменить ход матча.
В случае назначения пенальти «Барса» могла повести 1:0, а по итогам двухматчевого противостояния – 2:0.
Мяч после прострела Гави действительно попал в руку Давиду Алабе, но судья посчитал, что рука было опорной и пенальти не назначил.
Тем не менее, площадь тела австрийского защитника она увеличила.
Так был здесь пенальти или нет?
И ничего. Потом судьи нашли способ объяснить, что это правильные решения.
По этому скорее всего даже не будет признана ошибкой, ну а Перес красавец, не просто так месяц талдычал, о судейском беспределе... и нарезал однобокие ролики и тд. Надавил, сделал шумиху и фон, где любой пенальти в пользу Барсы - бы потом обсасывали. Чтобы кто не говорил, судьи это все держат в голове и это оказывает влияние на судейские решения.
Не знаю, что там по итогу Араухо-Винисиус, но вот Камавинга Рафинью съел и не поперхнулся.
Ещё раз болельщиков Реала с победой.
Болельщики Барсы, продолжается битва за ЛА-лигу, не отчаиваемся
По новым правилам (с сезона 2020/21), игра рукой НЕ СЧИТАЕТСЯ нарушением, если игрок падает, и рука находится между телом и землёй ДЛЯ ОПОРЫ, но не вытянута вбок или вверх от тела.
Арбитр принял ВЕРНОЕ решение!