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Вопрос дня🔴 В самом начале класико мяч в пределах штрафной попал в руку Давиду Алабе – судья должен был ставить пенальти?

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Футбол Футбол

Это решение могло полностью изменить ход матча.

В случае назначения пенальти «Барса» могла повести 1:0, а по итогам двухматчевого противостояния – 2:0.

Мяч после прострела Гави действительно попал в руку Давиду Алабе, но судья посчитал, что рука было опорной и пенальти не назначил.

Тем не менее, площадь тела австрийского защитника она увеличила.

Так был здесь пенальти или нет?

17 комментариев

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Савва Мамонтов
Ответ moldfan
По мне это пенальти. На мой взгляд любой контакт руки (если только не прижатый), который как либо мешает траектории мяча, особенно при прострелах... это пенальти. Но судьи трактуют как хотят. В финале Лиги Европы, Ливерпуля с Севильей, там 2 руки подобные были в штрафной Севильи, один из которых просто рукой таким образом обнулили опаснейший прострел, после которого игрок Ливерпуля бы расстреливал ворота соперника. Запомнилось навсегда. И ничего. Потом судьи нашли способ объяснить, что это правильные решения. По этому скорее всего даже не будет признана ошибкой, ну а Перес красавец, не просто так месяц талдычал, о судейском беспределе... и нарезал однобокие ролики и тд. Надавил, сделал шумиху и фон, где любой пенальти в пользу Барсы - бы потом обсасывали. Чтобы кто не говорил, судьи это все держат в голове и это оказывает влияние на судейские решения.
Ты бы говорил обратное если бы барсе за такое пенальти назначили.лаба не играл руками. Это случайность которую он не мог контролировать.а своими выплатами Негрейре барса сама себя под влияние судей поставила.
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Ruslan3132
автор статьи пусть учит правила, а не позорится. Рука в данном случае опорная, при всем желании Автора, такое не ставится )
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Булат Хажаев
Ответ umnik3
Теперь можно падать, отклячивая руку, чтобы ее опорной считали. Опорная - от глагола опираться, пока рука Алабы болтается в воздухе, через пару микросекунд будет опорной))
Там доли секунд, рука в любом случае перед тем как опорной стать будет в воздухе) или я что-то не понимаю)
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Сссс Сссм
Ответ Кайрат Кырбасов
Проигрыш по делу, пенальти ну хз, на усмотрение арбитра, тем более как стелиться в подкате, если руки за спину убирать? Проще уж тогда сразу головой вперёд рыбкой прыгать))) Не знаю, что там по итогу Араухо-Винисиус, но вот Камавинга Рафинью съел и не поперхнулся. Ещё раз болельщиков Реала с победой. Болельщики Барсы, продолжается битва за ЛА-лигу, не отчаиваемся
Респект.
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moldfan
По мне это пенальти. На мой взгляд любой контакт руки (если только не прижатый), который как либо мешает траектории мяча, особенно при прострелах... это пенальти. Но судьи трактуют как хотят. В финале Лиги Европы, Ливерпуля с Севильей, там 2 руки подобные были в штрафной Севильи, один из которых просто рукой таким образом обнулили опаснейший прострел, после которого игрок Ливерпуля бы расстреливал ворота соперника. Запомнилось навсегда.

И ничего. Потом судьи нашли способ объяснить, что это правильные решения.
По этому скорее всего даже не будет признана ошибкой, ну а Перес красавец, не просто так месяц талдычал, о судейском беспределе... и нарезал однобокие ролики и тд. Надавил, сделал шумиху и фон, где любой пенальти в пользу Барсы - бы потом обсасывали. Чтобы кто не говорил, судьи это все держат в голове и это оказывает влияние на судейские решения.
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Кайрат Кырбасов
Проигрыш по делу, пенальти ну хз, на усмотрение арбитра, тем более как стелиться в подкате, если руки за спину убирать? Проще уж тогда сразу головой вперёд рыбкой прыгать)))
Не знаю, что там по итогу Араухо-Винисиус, но вот Камавинга Рафинью съел и не поперхнулся.
Ещё раз болельщиков Реала с победой.
Болельщики Барсы, продолжается битва за ЛА-лигу, не отчаиваемся
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di Malkovich
Ответ Real_v_dushe
По сегоднящним судейским рекомендациям это не пенальти и тут судьи всё решили правильно. Но лично я считаю, что эти рекомендации дают обороняющимся игрокам дополнительные возможности для прерывания таких вот передач, и тут очень спорный вопрос. Но самое главное, чтобы была последовательность судейских решений и одинаковые решения принимались для всех таких вот ситуаций.
Даже по старым правилам рука на земле не считается рукой.
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bullFrog
Ответ umnik3
Теперь можно падать, отклячивая руку, чтобы ее опорной считали. Опорная - от глагола опираться, пока рука Алабы болтается в воздухе, через пару микросекунд будет опорной))
Ну такое правило) Как писали выше, оно реально дает много преимущества защитникам.
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Alexander Sragovich
Ответ Real_v_dushe
По сегоднящним судейским рекомендациям это не пенальти и тут судьи всё решили правильно. Но лично я считаю, что эти рекомендации дают обороняющимся игрокам дополнительные возможности для прерывания таких вот передач, и тут очень спорный вопрос. Но самое главное, чтобы была последовательность судейских решений и одинаковые решения принимались для всех таких вот ситуаций.
Это инстинктивное движение. Всё правильно вроде. То что не дожали в первом тайме - сами виноваты. Хотя....а с кем дожимать? Нападение в Барсе отсутствует
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Daniyar Sarbagishev
Нет
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umnik3
Ответ bullFrog
От этого она не перестает быть опорной. Хотя правило интересное. Лет 7 назад на Пике за такое же дали пенку.
Теперь можно падать, отклячивая руку, чтобы ее опорной считали. Опорная - от глагола опираться, пока рука Алабы болтается в воздухе, через пару микросекунд будет опорной))
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bullFrog
Ответ umnik3
Не хочу оправдывать поражение, сами виноваты, но даже на фото видно, что в момент, когда мяч попал в руку Алабе, он еще не опирался, рука висела в воздухе. Площадь тела увеличена.
От этого она не перестает быть опорной. Хотя правило интересное. Лет 7 назад на Пике за такое же дали пенку.
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umnik3
Не хочу оправдывать поражение, сами виноваты, но даже на фото видно, что в момент, когда мяч попал в руку Алабе, он еще не опирался, рука висела в воздухе. Площадь тела увеличена.
+4
-3
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Костя Киреев
Спортс , у вас редакторы есть? Заголовок прочитать и ошибку найти не судьба?
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Kyancey
Нет!
По новым правилам (с сезона 2020/21), игра рукой НЕ СЧИТАЕТСЯ нарушением, если игрок падает, и рука находится между телом и землёй ДЛЯ ОПОРЫ, но не вытянута вбок или вверх от тела.
Арбитр принял ВЕРНОЕ решение!
+18
-3
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Real_v_dushe
По сегоднящним судейским рекомендациям это не пенальти и тут судьи всё решили правильно. Но лично я считаю, что эти рекомендации дают обороняющимся игрокам дополнительные возможности для прерывания таких вот передач, и тут очень спорный вопрос. Но самое главное, чтобы была последовательность судейских решений и одинаковые решения принимались для всех таких вот ситуаций.
+27
-4
+23
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игрочишка всея руси
Нет
+9
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