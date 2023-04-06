Гаспачо
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📸 Уходя на перерыв, Гави и Винисиус продолжили конфликт. Стычку удалось запечатлеть фанату с трибун

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Накал страстей в класико не утихает, даже когда команды уходят на перерыв.

В первом тайме Гави грубо сыграл против Винисиуса, вскоре бразилец нагнал Пабло, между соперниками вспыхнул конфликт.

Когда судья дал свисток на перерыв, а команды потянулись к подтрибунке, Винисиус и Гави вновь встретились. Между футболистами снова произошла стычка, игроков пришлось разнимать. Фанату удалось запечатлеть эпизод с трибун «Камп Ноу».

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами видео болельщика:

Во втором тайме игроки «Мадрида» забили еще два гола, серьезно осложнив положение «Барселоны».

14 комментариев

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Magomed K
Ответ danik 258808
Гави лучше бы в футбол играл, Вини то затащил в матче, 1+1 и пенку заработал, а Гави чисто абуза в матче
Гави выполняет массу работы, где ты абузу увидел, футбол смотри , а не счëт на табло
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danik 258808
Ответ Number_2
Вини падает и ноет, апеллируя к судье каждый раз за ЖК - испанский стыд!
Гави возомнил себя непонятно кем, при этом являясь абузой в матче, испанский стыд
+1
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+1
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Roostam Qwacker
Просто девочка не умеет проигрывать,ДНК таково
+3
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Oskar Tursunov
Бананаед грязный
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белошип
Винисиус сегодня унизил бездаря Гави 4:0,пускай брус и дальше продолжает провоцировать соперников,это единственное что оно умеет)
+5
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+5
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Number_2
Ответ danik 258808
Гави лучше бы в футбол играл, Вини то затащил в матче, 1+1 и пенку заработал, а Гави чисто абуза в матче
Вини падает и ноет, апеллируя к судье каждый раз за ЖК - испанский стыд!
0
-1
-1
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danik 258808
Гави лучше бы в футбол играл, Вини то затащил в матче, 1+1 и пенку заработал, а Гави чисто абуза в матче
+4
-2
+2
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Sasha Bulycheva
Автор
Ответ Никита Никулин
ГДЕ ВИДЕО??
Приношу свои извинения!
+2
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danik 258808
как мамку Гави Пике так сразу, а как воспитать мелкого то здесь без него, как так
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RA the God of Sun
На 3 фото такое ощущение, что они поцеловались 😂
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прощай Роналду
Обезьяна мадридская
0
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Yusup Egemberdiyew
Если бы был рамос ....
+1
0
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Никита Никулин
ГДЕ ВИДЕО??
+1
-1
0
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Real_v_dushe
Вини игрой на поле доказывает все, а эта каталонская свинота лишь может только костоломить и гадить мелко от бессилия.
+4
-4
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