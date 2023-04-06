14 комментариев

Накал страстей в класико не утихает, даже когда команды уходят на перерыв.

В первом тайме Гави грубо сыграл против Винисиуса, вскоре бразилец нагнал Пабло, между соперниками вспыхнул конфликт.

Когда судья дал свисток на перерыв, а команды потянулись к подтрибунке, Винисиус и Гави вновь встретились. Между футболистами снова произошла стычка, игроков пришлось разнимать. Фанату удалось запечатлеть эпизод с трибун «Камп Ноу».

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами видео болельщика:

Во втором тайме игроки «Мадрида» забили еще два гола, серьезно осложнив положение «Барселоны».