14 комментариев

📸 Уходя на перерыв, Гави и Винисиус продолжили конфликт. Стычку удалось запечатлеть фанату с трибун
Накал страстей в класико не утихает, даже когда команды уходят на перерыв.
В первом тайме Гави грубо сыграл против Винисиуса, вскоре бразилец нагнал Пабло, между соперниками вспыхнул конфликт.
Когда судья дал свисток на перерыв, а команды потянулись к подтрибунке, Винисиус и Гави вновь встретились. Между футболистами снова произошла стычка, игроков пришлось разнимать. Фанату удалось запечатлеть эпизод с трибун «Камп Ноу».
Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотами видео болельщика:
Во втором тайме игроки «Мадрида» забили еще два гола, серьезно осложнив положение «Барселоны».
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