Гаспачо
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В матче с «Лионом» Месси освистали собственные болельщики: сразу после финального свистка он ушел с поля, чтобы поговорить с бывшим партнером по «Барсе»😱

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Футбол Футбол

У Лео непростой момент в парижской карьере.

Матч с «Лионом», перед началом которого ультрас парижан освистали фамилию Лионеля при представлении игроков, закончился поражением «ПСЖ» - сразу после финального свистка Лионель отправился прямиком в раздевалку.

По пути Лео переговорил о чем-то весьма важном (даже прикрыл рот ладонью) с бывшим партнером по «Барсе» - Людовиком Жюли, который сейчас работает помощником главного тренера в «Лионе».

По окончании беседы Месси вручил ему свою футболку и отправился в раздевалку.

10 комментариев

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василий иванов
Ответ Имя Фамилия
Нашёл на всём стадионе единственного типа, которому можно всучить свои тряпки 🤣
злишься что Месси твоему неверкузену когда-то 5 отгрузил и ты в 11 лет психологическую травму получил? понимаю, много вас таких.
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Темирлан Шаваев
Ответ Лео не Месси
Объясните, что там за тема, за что освистали то?
Так у французов ЧМ забрал.
+1
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Игорь Климов
Ответ Лео не Месси
Объясните, что там за тема, за что освистали то?
Очевидно же, что из-за ЧМ, так как освистали вначале матча.
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Игорь Климов
В этом матче Лео Месси по всем статистическим показателям был лучшим игроком, а французские болельщики свистят в его сторону из-за победы Аргентины над Францией на Чемпионате Мира, где Месси ещё и стал MVP этого турнира.
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kucerov664@gmail.com
Ответ Имя Фамилия
Нашёл на всём стадионе единственного типа, которому можно всучить свои тряпки 🤣
Ты носешь хуже, ни чего же🤣🤣🤣
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прощай Роналду
Ответ Лео не Месси
Объясните, что там за тема, за что освистали то?
За то что он лучший на поле и не забил 4 пенальти
+2
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zfmzdrpjfw
Ответ Имя Фамилия
Нашёл на всём стадионе единственного типа, которому можно всучить свои тряпки 🤣
Нашёл место где можно спросить, кто тебя спрашивал
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hannibal ante portas
Получает миллионы и ходит пешком и ждет что его на руках носить будут?
+2
-5
-3
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Лео не Месси
Объясните, что там за тема, за что освистали то?
+1
-1
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Имя Фамилия
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