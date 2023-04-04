10 комментариев

У Лео непростой момент в парижской карьере.

Матч с «Лионом», перед началом которого ультрас парижан освистали фамилию Лионеля при представлении игроков, закончился поражением «ПСЖ» - сразу после финального свистка Лионель отправился прямиком в раздевалку.

По пути Лео переговорил о чем-то весьма важном (даже прикрыл рот ладонью) с бывшим партнером по «Барсе» - Людовиком Жюли, который сейчас работает помощником главного тренера в «Лионе».

По окончании беседы Месси вручил ему свою футболку и отправился в раздевалку.