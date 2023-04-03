Человечище💪🏻💪🏻💪🏻

Жозе Моуринью встал на защиту главного тренера «Сампдории» Деяна Станковича, которого во время матча в Риме оскорбляли фанаты «Ромы».

Моур ранее работал со Станковичем – перед матчем состоялось трогательное воссоединение с объятиями между тренером и его бывшим игроком миланского «Интера», а позже португальский тренер показал важность их отношений непосредственно по ходу матча.

Когда «Сампдория» осталась в меньшинстве, сербский тренер начал яростно возмущаться, чем вызвал недовольство римской публики.

Болельщики начали скандировать расистские кричалки в адрес Деяна, связанные с его игрой за «Лацио» в прошлом – главного антагониста римских «волков».

Моуринью тут же решил вмешаться, пытаясь остановить фанатов и их скандирование. Он вышел из своей технической зоны, подошел к фанатам и дал им знак остановиться, протянув руку.

Португалец явно выглядел недовольным действиями ультрас «Ромы». Но его призывы сработали, поскольку вскоре ультрас перестали выкрикивать гадости.

Жозе в ответ поднял фанатам большой палец вверх, отблагодарив тем самым болельщиков за то, что они прервали свои нелицеприятные скандирования.

После матча Моуринью прокомментировал свой поступок: «Я сделал это для великого человека и большого друга. У него есть дети и семья. Наши фанаты замечательные, но моих друзей это не должно касаться».

«Рома» обыграла «Сампдорию» со счетом 3:0.