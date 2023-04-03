Гаспачо
Блог

Жозе Моуринью одним жестом заставил фанатов «Ромы» замолчать: они выкрикивали расистские оскорбления в адрес тренера соперников😱

Деян Станкович Деян Станкович
Интер Интер
Жозе Моуринью Жозе Моуринью
Рома Рома
Клубы Клубы
Сампдория Сампдория
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Человечище💪🏻💪🏻💪🏻

Жозе Моуринью приказал болельщикам «Ромы» прекратить «расистские выкрики» в адрес главного тренера «Сампдории» Деяна Станковича.

Жозе Моуринью встал на защиту главного тренера «Сампдории» Деяна Станковича, которого во время матча в Риме оскорбляли фанаты «Ромы».

Моур ранее работал со Станковичем – перед матчем состоялось трогательное воссоединение с объятиями между тренером и его бывшим игроком миланского «Интера», а позже португальский тренер показал важность их отношений непосредственно по ходу матча.

Когда «Сампдория» осталась в меньшинстве, сербский тренер начал яростно возмущаться, чем вызвал недовольство римской публики.

Болельщики начали скандировать расистские кричалки в адрес Деяна, связанные с его игрой за «Лацио» в прошлом – главного антагониста римских «волков».

Моуринью тут же решил вмешаться, пытаясь остановить фанатов и их скандирование. Он вышел из своей технической зоны, подошел к фанатам и дал им знак остановиться, протянув руку.

Португалец явно выглядел недовольным действиями ультрас «Ромы». Но его призывы сработали, поскольку вскоре ультрас перестали выкрикивать гадости.

Жозе в ответ поднял фанатам большой палец вверх, отблагодарив тем самым болельщиков за то, что они прервали свои нелицеприятные скандирования.

После матча Моуринью прокомментировал свой поступок: «Я сделал это для великого человека и большого друга. У него есть дети и семья. Наши фанаты замечательные, но моих друзей это не должно касаться».

 «Рома» обыграла «Сампдорию» со счетом 3:0.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vito Corleone
Ответ vinylovich100
"...дал им знак остановиться, протянув руку" От сердца к солнцу?
это как раз таки жест фанов Лацио
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vinylovich100
"...дал им знак остановиться, протянув руку"
От сердца к солнцу?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий