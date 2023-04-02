Помог товарищу или действительно игроку было больно?

Футболисты-мусульмане по всему миру соблюдают пост в Рамадан, который начался 23 марта. Это значит, что они не принимают пищу от рассвета до заката. В субботу «Интер» принимал на «Меацца» «Фиорентину» и матч начался в 18:00 по местному времени.

Софьян Амрабат вышел на поел во втором тайме, заменив Гаэтано Кастровилли. На табло был комфортный для флорентийцев счет 1:0, нерадзурри пытались его сравнять.

В 19:35, когда матч подходил к концу, солнце начало садиться. В этом момент защитник «Фио» Лука Раньери присел на газон и демонстрировал, что получил травму. Как считают болельщики, делал он это для того, чтобы потянуть время, которое его товарищ по команде Амрабат использовал для приема пищи: он съел банан и запил его водой.

Фанаты оценили такое поведение со стороны Раньери:

💭 Уважение и честная игра!

💭 Братан помогает братану. Ничего такого.

💭 Отлично сработано. Подгадал, что настало время приема пищи и изобразил повреждение для одноклубника.

💭 Круто видеть такую командную работу.

Рамадан завершится 21 апреля. После поражения от «Фиорентины» «Интер» остался на третьем месте и опережает «Милан» всего на два очка. Россонери предстоит сегодня сыграть с «Наполи». «Фио» же идет на девятом месте с семиочковым отставанием от зоны Лиги Европы.