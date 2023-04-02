Бывший французский нападающий Джимми Бриан поделился забавной историей о Криштиану Роналду, которая произошла два десятилетия назад.

Обычно соперники просят у Роналду футболку после матча, учитывая его статус. У Бриана был немного другой опыт - именно португалец взял на себя инициативу, когда они столкнулись 21 год назад.

В 2002 году Бриан помог Франции обыграть Португалию со счетом 2:0 на чемпионате Европы среди молодежных команд до 17 лет. Роналду был в стартовом составе Португалии, но провел неудачный матч и был удален на 80-й минуте.

17-летний Криштиану сцепился с бывшим нападающим «Лиона» во время матча. Позже португалец признал свою ошибку и извинился перед Брианом.

«Мы играли друг против друга во время чемпионата Европы до 17 лет. У меня есть его футболка, но без имени, потому что мы были в молодежных командах», - вспоминал француз для Canal+.

«Роналду тогда был молод, но уже очень хорош и очень эмоционален. Он сильно расстроился, когда Португалия проиграла, и сцепился со мной в концовке матча».

«Он получил красную карточку и был удален. Но наши команды жили в одном отеле и после матча в дверь моего номера постучали – это был Роналду. Он пришел, чтобы извиниться и попросил мою футболку».

Бриан еще четыре раза играл против Криштиану Роналду, но уже в Лиге чемпионов, когда он выступал за «Лион», а португалец — за «Реал». После одного из матчей они снова обменялись футболками.