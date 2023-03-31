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Звезда «Реала» Винисиус поздравил Габриэла Жезуса после матча «Арсенал» - «Лидс»

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Вингер «Реала» Винисиус поздравил соотечественнику и нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса после игры с «Лидс Юнайтед» 1 апреля.

В субботу «канониры» дома обыграли «Лидс» со счетом 4:1. Жезус впервые вышел в стартовом составе после травмы колена и оформил дубль.

Бразильский нападающий получил травму во время чемпионата мира по футболу 2022 года, и ему пришлось перенести операцию. Он вернулся в строй в прошлом месяце, несколько раз выходил на замену в чемпионате, прежде чем появиться в «основе» в Лиге Европы против «Спортинга».

После вчерашнего матча с «Лидсом» Жезус обратился к болельщикам через социальные сети:

«Я очень счастлив, что прожил такой день сегодня. После тяжелой работы и проявленного упорства в реабилитации я снова здесь. Вперед, «канониры».

Звезда «Реала» Винисиус прокомментировал пост соотечественника белыми сердечками.

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