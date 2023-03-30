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📱 «У него один и тот же телефон уже 10 лет». Кай Хавертц рассказал о скромном образе жизни Нголо Канте

Кай Хавертц Кай Хавертц
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Звезда «Челси» и сборной Германии Кай Хавертц рассказал об образе жизни Нголо Канте.

Французский футболист известен своей скромностью и особым отношением к деньгам.

Немец рассказал The Guardian, что Канте не торопится тратить деньги на такие вещи, как машины и одежда.

Euro: Havertz encense Kanté à une semaine de France-Allemagne

«Футболисты выглядят нарядными, ходят с бриллиантами и тому подобное. Я встречал парней, которые так много тратят на вещи, что думаешь: «Зачем ты это делаешь?» Есть игроки, которым всё равно, но есть и другие. Не всегда речь идёт о том, чтобы сказать: «Я сделал это». Иногда это звучит фальшиво.

Я встречал разных ребят. Тони Кроос - один из них: спокойный, приземлённый, ему плевать на дорогие вещи. Он знает, что жизнь - это не только футбол. Нголо Канте — другой. У него один и тот же телефон уже 10 лет, ему плевать на машины, его не волнует одежда.

Не стоит судить людей из-за трат. Если это делает их счастливыми, мне всё равно. Может, в душе они тоже хорошие люди, просто хотят вести себя круто. Иногда, может быть, это своего рода защита», - сказал Хавертц.

Как считаете?

1 комментарий

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Dave Anderson
"Есть еще один скряга-скромняга в «Реале»."
Автор выдает свои фантазии за реальность, или мы чего-то не знаем?
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