Гаспачо
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Легенда FIFA и Football Manager начал оправдывать авансы: положил «шедевр» в МЛС и впервые забил за чемпионскую Аргентину

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Любители игры знают о нем очень давно.

Тьяго Алмада – уже чемпион мира по футболу. В Катаре он практически не играл, да и в состав попал в последний момент в качестве подмены, но титул у него уже никто не заберет.

Алмада – легенда компьютерной игры Football Manager, знатоки симулятора знают о нем еще с 2020 года, ведь тогда Алмаду авторы игры сделали чуть ли не наследником Месси. Да и в FIFA 20 он котировался как один из главных вундеркиндов.

На деле все пошло не так гладко – в последующие годы его рейтинги в играх начали постоянно падать.

Переход в «Атланту» в 2021 году особо ничего не дал, но сейчас можно говорить о прогрессе полузащитника – сразу после ЧМ он забил первый гол за Аргентину, а в МЛС кладет такие вот вещи – всего в США на его счету 8 голов в 30 матчах.

1 комментарий

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Hella black
Штрафной из разряда фантастики 🤩
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