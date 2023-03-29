Любители игры знают о нем очень давно.

Тьяго Алмада – уже чемпион мира по футболу. В Катаре он практически не играл, да и в состав попал в последний момент в качестве подмены, но титул у него уже никто не заберет.

Алмада – легенда компьютерной игры Football Manager, знатоки симулятора знают о нем еще с 2020 года, ведь тогда Алмаду авторы игры сделали чуть ли не наследником Месси. Да и в FIFA 20 он котировался как один из главных вундеркиндов.

На деле все пошло не так гладко – в последующие годы его рейтинги в играх начали постоянно падать.

Переход в «Атланту» в 2021 году особо ничего не дал, но сейчас можно говорить о прогрессе полузащитника – сразу после ЧМ он забил первый гол за Аргентину, а в МЛС кладет такие вот вещи – всего в США на его счету 8 голов в 30 матчах.