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Дело Дзюбы и Азмуна живет: в Коста-Рике футболист «Сан-Хосе» решил так отблагодарить партнера за гол прямо на поле 🔞

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Артем Дзюба Артем Дзюба
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Что на него нашло?

В чемпионате Коста-Рики «Спортинг» в очередном туре обыграл «Алахуэленсе» благодаря дублю 27-летнего Антони Лопеса. Его партнер по команде Хосе Мора Кампос (20-й номер на видео) так был рад успеху полузащитника, что начал его благодарить в стиле Артема Дзюбы и Сердара Азмуна – в 2020 году после победы над «Спартаком» они устроили в раздевалке «это».

Хосе Мора не постеснялся повторить прямо на поле🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️

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