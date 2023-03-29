Что на него нашло?

В чемпионате Коста-Рики «Спортинг» в очередном туре обыграл «Алахуэленсе» благодаря дублю 27-летнего Антони Лопеса. Его партнер по команде Хосе Мора Кампос (20-й номер на видео) так был рад успеху полузащитника, что начал его благодарить в стиле Артема Дзюбы и Сердара Азмуна – в 2020 году после победы над «Спартаком» они устроили в раздевалке «это».

Хосе Мора не постеснялся повторить прямо на поле🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️