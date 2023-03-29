Легенда немецкого футбола Андреас Бреме попал в центр внимания после того, как видео, на котором случайно появилась его обнаженная жена, завирусилось в сети.

Нашумевший инцидент произошел, когда Бреме записывал персонализированное видео-поздравление в день рождения фаната.

Бреме говорил пожелания поклоннику, смотря в камеру. Однако вскоре его прервал шум, доносившийся с правой стороны. Сбитый с толку происходящим, бывший левый защитник повернул камеру на звук. В результате он случайно снял свою обнаженную жену Сюзанну Шедер.

Что еще хуже, Бреме также непреднамеренно отправил видео фанату и получил больше откликов, чем ожидалось. Реагируя на свое фиаско, он сказал Bild:

«Мы поняли, что произошло только тогда, когда стали звонить друзья. Я понятия не имею, как это всплыло. Кто-то, должно быть, разместил видео в интернете. Я даже не осознавал, что отправил его».

«Теперь весь мир знает, какая у меня замечательная жена! Этого не должно было случиться, но я могу посмеяться над собой. В будущем я лучше позволю Сюзанне снимать».

Бреме стал национальным героем после того, как помог Германии выиграть чемпионат мира по футболу в 1990-м году. Он реализовал пенальти, а его команда обыграла Аргентину со счетом 1:0.