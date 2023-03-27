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Академия «Мадрида» приносит клубу солидные деньги. Только «Бенфика» продает своих воспитанников лучше

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У «сливочных» отлично работает скаутская служба.

Академия «Мадрида» в Вальдебебас продолжает быть прибыльной. За последние десять сезонов «Мадрид» заработал на доморощенных игроках 386 млн евро. Эту сумму подсчитал ресурс eToro, основываясь на данных, размещенных на Transfermarkt. Такая прибыль ставит команду на второй место в Европе. Топ выглядит следующим образом:

1. «Бенфика» − 543 млн евро;

2. «Мадрид» − 386 млн евро;

3. «Аякс» − 376 млн евро;

4. «Спортинг» − 363 млн евро;

5. «Монако» − 327 млн евро;

...

9. «Барселона» − 252 млн евро;

10. «Атлетико» − 250 млн евро.

А так выглядят самые дорогие трансферы из «Мадрида» в другие клубы:

Золотые жилы «Бенфики» − это Жоау Феликс (127 млн, «Атлетико»), Рубен Диаш (71,6 млн, «Сити») и Ренату Саншеш (38 млн, «Бавария»). Соперничать с португальцами практически невозможно, но остальные команды стараются.

1 комментарий

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Никита Мальковский
а вот почему реал продаëт своию молодëжь и покупает бразильцев это же странно
+3
0
+3
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