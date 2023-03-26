Испанский футбольный матч пришлось отменить из-за сердечного приступа у одного из игроков.

The Sun сообщает, что матч третьего дивизиона Испании между «Кордовой» и «Расингом» завершился на 11-й минуте после шокирующего инцидента. Игрок «Кордовы» Драгиса Гудель потерял сознание на поле.

По данным испанского издания Marca, у Гуделя случился сердечный приступ, как у Кристиана Эриксена в 2021 году.

На поле выехала машина скорой помощи, медицинскому персоналу удалось реанимировать игрока. Центрального защитника положили на носилки, а зрители аплодировали стоя.

Гудель покинул поле в сознании, а как только он очнулся, то дал понять, что хочет продолжать игру. Разумеется, ему не дали этого сделать. Это подтвердил главный врач «Кордовы» Хосе Мигель Бретонес.

«Нам повезло, что он пришел в сознание», — сказал он.

«Вы должны принять во внимание, что для него прошло как будто две секунды, и он думал, что может продолжать играть».

В конечном итоге 25-летний футболист был доставлен в больницу Рейна София для наблюдения, а судья принял решение отложить матч.

Гудель — младший брат звезды «Севильи» Немани Гуделя, который сообщил последние новости о состоянии здоровья брата.

«Жизнь моего брата (его сердце) все еще бьется благодаря медицинской помощи клуба «Кордоба».