Нет Руни, Анри, Ван Перси...

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал, как оценивает игру Вирджила ван Дейка.

Немец считает, что звезде «Ливерпуля» повезло играть в эпоху, где нет таких нападающих, как Руни или Дрогба.

«Вирджилу ван Дейку очень повезло играть в эпоху, когда в Премьер-лиге нет Дрогба, Лэмпарда, Алана Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты. Неудивительно, что многие называют его лучшим защитником в Лиге», - заявил Баллак.

Напомним, что Баллак играл в АПЛ с 2006 по 2010 годы. В составе Челси он стал чемпионом Англии (2009/10), трижды победителем Кубка Англии (2006/07, 2008/09, 2009/10), обладателем Кубка лиги (2006/07) и Суперкубка Англии (2009), а также стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА (2007/08).