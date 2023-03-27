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😕 «Вирджилу ван Дейку очень повезло играть в эту эпоху». Михаэль Баллак сомневается, что голландец был бы так же хорош двадцать лет назад

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Нет Руни, Анри, Ван Перси...

Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал, как оценивает игру Вирджила ван Дейка.

Немец считает, что звезде «Ливерпуля» повезло играть в эпоху, где нет таких нападающих, как Руни или Дрогба.

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«Вирджилу ван Дейку очень повезло играть в эпоху, когда в Премьер-лиге нет Дрогба, Лэмпарда, Алана Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты. Неудивительно, что многие называют его лучшим защитником в Лиге», - заявил Баллак.

Напомним, что Баллак играл в АПЛ с 2006 по 2010 годы. В составе Челси он стал чемпионом Англии (2009/10), трижды победителем Кубка Англии (2006/07, 2008/09, 2009/10), обладателем Кубка лиги (2006/07) и Суперкубка Англии (2009), а также стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА (2007/08).

6 комментариев

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Balt39
Такая чушь! Есть Холланд, Кейн. Играл и против Агуэро. В ЛЧ топ форварды. Футбол наоборот становится интенсивней, а игроки круче по скилу.
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denishirkov
лицо Холланда представили?
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Siz170Ter
Диего Коста и Дрогба это конечно же сопоставимые фигуры))))))))))))
п.с. если бы в середине 00-х начале 10-х у голландии был ван дейк...точно бы евро и чемпионат мира в легкую выиграли...
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BeeM4n
Ну блин я заинтересовался, думал будет что-то со смыслом... А тут что-то жалкое и тупое...
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Стальной Вилли
Ответ Матвей Бондарев
Ага, конечно, в те года, когда футбол стал интенсивнее и жёстче. Сто процентов прям. Баллак просто так говорит, потому что сам уже против него на поле не выйдет, так что доказать не сможет, от того и выёживается.
Не думаю что ван Дейк мог бы Баллака на поле испугать)
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Матвей Бондарев
Ага, конечно, в те года, когда футбол стал интенсивнее и жёстче. Сто процентов прям. Баллак просто так говорит, потому что сам уже против него на поле не выйдет, так что доказать не сможет, от того и выёживается.
+3
-3
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