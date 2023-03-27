😕 «Вирджилу ван Дейку очень повезло играть в эту эпоху». Михаэль Баллак сомневается, что голландец был бы так же хорош двадцать лет назад
Нет Руни, Анри, Ван Перси...
Бывший полузащитник «Челси» Михаэль Баллак рассказал, как оценивает игру Вирджила ван Дейка.
Немец считает, что звезде «Ливерпуля» повезло играть в эпоху, где нет таких нападающих, как Руни или Дрогба.
«Вирджилу ван Дейку очень повезло играть в эпоху, когда в Премьер-лиге нет Дрогба, Лэмпарда, Алана Ширера, Анри, Руни, Ван Перси, Тевеса, Адебайора и Диего Косты. Неудивительно, что многие называют его лучшим защитником в Лиге», - заявил Баллак.
Напомним, что Баллак играл в АПЛ с 2006 по 2010 годы. В составе Челси он стал чемпионом Англии (2009/10), трижды победителем Кубка Англии (2006/07, 2008/09, 2009/10), обладателем Кубка лиги (2006/07) и Суперкубка Англии (2009), а также стал финалистом Лиги чемпионов УЕФА (2007/08).
п.с. если бы в середине 00-х начале 10-х у голландии был ван дейк...точно бы евро и чемпионат мира в легкую выиграли...