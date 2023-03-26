Гаспачо
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«Я попросил его продолжить, но он плакал: «Не могу, брат». Нани вспоминает, как получил капитанскую повязку в финале Евро

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После фола Димитри Пайета Криштиану упал на газон и сразу все понял – боковые связки колена мгновенно говорят правду. На 10 минуте Роналду уже плакал с мотыльком на лице.

Нани рассказал историю из финала, который португальцы никогда не забудут:

«Я попросил его продолжить, еще немного поиграть, но он пустил слезу: «Я не могу, брат, я не могу продолжать». Тогда я сказал: «Не волнуйся, мы выиграем для тебя. Я выиграю финал для тебя, поверь мне». Когда он передал мне повязку, я начал кричать на всех подряд «мы должны победить, мы должны победить».

И победили.

3 комментария

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fellx
Ответ Игорь Климов
Ну, более позорного финала я не припомню, как на бровке скакал этот якобы травмированый игрок и толкал тренера, кринж.
Вся суть дефолтного фаната проекта скромность. Ты лучше пересмотри ЧМ 2022. Посмотри как играли соперники быдло команды до 20 х минут, пока им не ставили пенальти из воздуха, сломав тактику соперника. Вот это настоящий позор, сопаставимый с судейским ЧМ в Корее
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Дзюбиньо
На оставшийся матч у Португалии появился новый тренер
+1
0
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Игорь Климов
Ну, более позорного финала я не припомню, как на бровке скакал этот якобы травмированый игрок и толкал тренера, кринж.
+1
-2
-1
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