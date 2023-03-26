После фола Димитри Пайета Криштиану упал на газон и сразу все понял – боковые связки колена мгновенно говорят правду. На 10 минуте Роналду уже плакал с мотыльком на лице.

Нани рассказал историю из финала, который португальцы никогда не забудут:

«Я попросил его продолжить, еще немного поиграть, но он пустил слезу: «Я не могу, брат, я не могу продолжать». Тогда я сказал: «Не волнуйся, мы выиграем для тебя. Я выиграю финал для тебя, поверь мне». Когда он передал мне повязку, я начал кричать на всех подряд «мы должны победить, мы должны победить».

И победили.