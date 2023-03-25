Гаспачо
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😱 Артета планирует избавиться от шести игроков. Двое из них обошлись «Арсеналу» в 39 миллионов фунтов стерлингов

Альбер-Мбойо Локонга Альбер-Мбойо Локонга
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Микелю нужна чистка.

Микель Артета планирует избавиться летом сразу от шести футболистов.

Испанец считает, что Нуну Тавареш, Пабло Мари, Альбер-Мбойо Локонга, Энсли Мэйтленд-Найлз, Седрик Соареш и Рунар Рунарссон должны покинуть команду.

Ни один из этих футболистов не является важным игроком первой команды. Тавареш играет за «Марсель» на правах аренды, где проводит не самый впечатляющий сезон. Португалец был подписан в 2021 году из «Бенфики» за 24 миллиона фунта стерлингов.

Мэйтленд-Найлз - единственный игрок, который был подписан не Артетой. Он выступает на правах аренды за «Саутгемптон».

Пабло Мари играет за «Монцу», где у него накопилось 20 матчей в Серии А текущего сезона. Испанцу будет тяжело конкурировать с нынешними центральными защитниками канониров.

Рунарссон, тем временем, играет за турецкий «Аланьяспор», а отъезд Локонги может стать неожиданным, учитывая шумиху, которая была вокруг него после переезда в Лондон из «Андерлехта» в 2021 году за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Верное решение?

1 комментарий

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Rested
Тавареш?!на два клуба разрывается?
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