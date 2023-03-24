Как португалец на это согласился?

Криштиану Роналду забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах. Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды.

38-летний форвард оформил дубль в матче с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024. Второй его мяч, забитый со штрафного, позволил ему стать первым футболистом с сотней голов в официальных играх на международном уровне.

А на трибунах за очередным рекордом своего кумира наблюдал его самый сумасшедший фанат Speed, о котором мы неоднократно рассказывали. Удивительно, но компанию безбашенному американцу составил экс-партнер Роналду по «МЮ» и сборной Португалии Нани.