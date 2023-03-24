За рекордом Роналду с трибун наблюдал самый сумасшедший его фанат, компанию которому составил Нани😱
Как португалец на это согласился?
Криштиану Роналду забил 100 голов за сборную Португалии в официальных матчах. Всего у Роналду 120 результативных ударов в составе национальной команды.
38-летний форвард оформил дубль в матче с Лихтенштейном (4:0) в квалификации Евро-2024. Второй его мяч, забитый со штрафного, позволил ему стать первым футболистом с сотней голов в официальных играх на международном уровне.
А на трибунах за очередным рекордом своего кумира наблюдал его самый сумасшедший фанат Speed, о котором мы неоднократно рассказывали. Удивительно, но компанию безбашенному американцу составил экс-партнер Роналду по «МЮ» и сборной Португалии Нани.
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