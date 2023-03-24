Гаспачо
Блог

Аргентинцы снова за свое🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️ Повторили тот самый жест Мартинеса во время представления Кубка мира своим болельщикам

Астон Вилла Астон Вилла
Лионель Месси Лионель Месси
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Сборная Аргентины по футболу Сборная Аргентины по футболу
Футбол Футбол

Ну зачем?

Сегодня ночью сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси представила Кубок мира собственным болельщикам перед домашним товарищеским матчем с Панамой.

Во время церемонии каждому игроку сборной вручили копию трофея, а Эмилиано Мартинес с партнерами Херонимо Рульи и Гидо Родригесом тут же вспомнили «фирменный» жест вратаря.

 

Напомним, после финала мундиаля, когда Мартинеса признали лучшим вратарем турнира, он сделал то же самое с золотой перчаткой.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Ответ Владимир Ч
Большинство футболистов это необразованные люди, с трудным детством, низким интеллектом и сознанием ребенка до 35 - 40 лет (Дзюба, Балотелли - примеры разговорчивых и медийных). В этой среде нет настоящих героев, есть те кого мы (болельщики) из-за любви к футболу назначаем богами.
Зря вы так думаете, есть и герои, которые помогают после стихийных бедствий, помогают бедным, строят школы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айвенго
Ответ Джонни-массажист
Почему бы не показать ,если есть что показывать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ..Весь интернет забит голыми ж..памиси..ьками, и ничего ,а тут чемпионы Мира просто на кураже дуркуют...Ну,что тут сказать - как минимум они это могут делать до следующего ЧМ🤣🤣🤣🤣
Собственно, ваш комментарий должен быть вверху на первой строчке и тему можно закрыть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джонни-массажист
Почему бы не показать ,если есть что показывать 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ..Весь интернет забит голыми ж..памиси..ьками, и ничего ,а тут чемпионы Мира просто на кураже дуркуют...Ну,что тут сказать - как минимум они это могут делать до следующего ЧМ🤣🤣🤣🤣
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СД18
Да, не большого ума ребята(((
Это смотрят дети, потом начнут копировать этот жест(((
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Брейво
тот случай, когда второй раз смешнее)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ч
Большинство футболистов это необразованные люди, с трудным детством, низким интеллектом и сознанием ребенка до 35 - 40 лет (Дзюба, Балотелли - примеры разговорчивых и медийных). В этой среде нет настоящих героев, есть те кого мы (болельщики) из-за любви к футболу назначаем богами.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ak-tank
Ответ Айлин 1990
Красавчики, это ваш праздник, имеете право на всё. А секта пусть плачет .
А кто есть "секта" в данной теме?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кот
М-да....
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Siz170Ter
Еще раз хочется "поздравить" всех тех кто болел и обелял эту гнусную сборную...такие сейчас нравы и болелы(((((правильным путем вниз двигаемся товарищи(((
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айлин 1990
Красавчики, это ваш праздник, имеете право на всё.
А секта пусть плачет .
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Ответ Егор Крид58
это не Армани, вроде Рулья
Херонимо)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Крид58
это не Армани, вроде Рулья
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Философ Востока
Ждём когда прибудет полиция нравов в комментариях.
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий