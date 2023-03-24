13 комментариев

Ну зачем?

Сегодня ночью сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси представила Кубок мира собственным болельщикам перед домашним товарищеским матчем с Панамой.

Во время церемонии каждому игроку сборной вручили копию трофея, а Эмилиано Мартинес с партнерами Херонимо Рульи и Гидо Родригесом тут же вспомнили «фирменный» жест вратаря.

Напомним, после финала мундиаля, когда Мартинеса признали лучшим вратарем турнира, он сделал то же самое с золотой перчаткой.