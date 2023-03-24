13 комментариев

Аргентинцы снова за свое🤦🏼♂️🤦🏼♂️🤦🏼♂️ Повторили тот самый жест Мартинеса во время представления Кубка мира своим болельщикам
Ну зачем?
Сегодня ночью сборная Аргентины во главе с Лионелем Месси представила Кубок мира собственным болельщикам перед домашним товарищеским матчем с Панамой.
Во время церемонии каждому игроку сборной вручили копию трофея, а Эмилиано Мартинес с партнерами Херонимо Рульи и Гидо Родригесом тут же вспомнили «фирменный» жест вратаря.
Напомним, после финала мундиаля, когда Мартинеса признали лучшим вратарем турнира, он сделал то же самое с золотой перчаткой.
Это смотрят дети, потом начнут копировать этот жест(((
А секта пусть плачет .