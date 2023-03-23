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«Сукин сын, ты победил меня». Неймар вспоминает, как поздравлял Месси с победой в Копа Америка-2021

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В 2021-м Аргентина выиграла Копа Америку, обыграв в финале бразильцев (1:0). Единственный мяч забил Анхель ди Мария.

Бразилия катком прошлась по турнирной сетке, добравшись до финала с разницей забитых 12-2 (за 6 матчей). Проиграть финал с такой формой действительно обидно.

После поражения в финале Неймар сказал:

«Когда я проиграл, я пошел обнять самого великого и лучшего игрока в истории, игру которого я видел. Мой друг и брат Лионель Месси. Мне было грустно, и я сказал: «Сукин сын, ты победил меня. Я ненавижу проигрывать.

4 комментария

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Игорь Климов
Ответ Айлин 1990
В финале ЛЧ 2009 Месси победил Роналду. В финале КА 2020 Месси победил Неймара. В финале ЧМ 2022 Месси победил Мбапе. Лучший футболист в истории.
Да, Лео Месси гений футбола. 🇦🇷
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Айлин 1990
В финале ЛЧ 2009 Месси победил Роналду.
В финале КА 2020 Месси победил Неймара.
В финале ЧМ 2022 Месси победил Мбапе.

Лучший футболист в истории.
+4
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Игорь Климов
Это было достойное и искреннее поздравление от Неймара!
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davidoser
их взаимоуважение всегда как-то грело душу
+7
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