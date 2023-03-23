В 2021-м Аргентина выиграла Копа Америку, обыграв в финале бразильцев (1:0). Единственный мяч забил Анхель ди Мария.

Бразилия катком прошлась по турнирной сетке, добравшись до финала с разницей забитых 12-2 (за 6 матчей). Проиграть финал с такой формой действительно обидно.

После поражения в финале Неймар сказал:

«Когда я проиграл, я пошел обнять самого великого и лучшего игрока в истории, игру которого я видел. Мой друг и брат Лионель Месси. Мне было грустно, и я сказал: «Сукин сын, ты победил меня. Я ненавижу проигрывать.