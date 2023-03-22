Гаспачо
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«Нет никакого соперничества». Сестра Себальоса уверена, что противостояние Гави с Дани невозможно по одной причине

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Футбол Футбол

Сестры всегда знают лучше.

Очередная стычка между Гави и Дани Себальосом в недавнем класико стала горячей темой для обсуждения. Это уже не первое столкновение этих двоих на поле — в каждом из последних матчей между «Реалом» и «Барселоной» у них случались конфликты.

И вот ведущий канала Movistar+, проводя опрос на улице, случайно наткнулся на сестру Себальоса. Журналист не мог упустить такой возможности и спросил у девушки, не назревает ли между этими двумя игроками потенциальное соперничество.

«Нет никакого соперничества, потому что, думаю, мой брат намного лучше как футболист», — сказала она. 

Сестры многих футболистов публично выступают публично в поддержку своих братьев, лучший этому пример — Катя и Элма Авейру, сестры Криштиану Роналду.

Тем не менее, похоже, между Себальосом и Гави действительно нет вражды, об этом сам игрок «Реала» рассказал в недавнем интервью

13 комментариев

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Савва Мамонтов
Два посредственных игрока!
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alberto-m
Многие сёстры публично выступают публично ???????????????????
очень интересно 🤔🤔🤔🤔как это так?????
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predMBAPPE
Ответ Всё знаю
Не сестра, а мама))))
Мама лучше как женщина)
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Всё знаю
Ответ predMBAPPE
Гави: Нет никакого соперничества, моя сестра лучше сестры Себальоса как человек)
Не сестра, а мама))))
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Экселлент
Испанский стыд🤦‍♂️
+1
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predMBAPPE
Гави: Нет никакого соперничества, моя сестра лучше сестры Себальоса как человек)
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-1
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Maksim1302
Резервный игрок лучше игрока из стартового состава и не только Барсы, а сборной в том числе? Что она курит? Походу барыка и нее и сестры Рона один и тот же
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-1
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Serik Alik
Открыт новый персонаж : сестра Себальоса
+4
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Виталий
Ответ Сурхай Лукманов
Поэтому у родственников футболистов нет смысла спрашивать
Согласен👍
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Сурхай Лукманов
Ответ Виталий
Новость ни о чём , что ещё могла сказать сестра , что мой брат полный ноль и по всем параметрам уступает ?
Поэтому у родственников футболистов нет смысла спрашивать
+1
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Сурхай Лукманов
Ответ turcanudima87@gmail.com
Пфффф, она пошутила что ли?
Женский юмор такой " смешной" 😂
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Виталий
Новость ни о чём , что ещё могла сказать сестра , что мой брат полный ноль и по всем параметрам уступает ?
+5
0
+5
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turcanudima87@gmail.com
Пфффф, она пошутила что ли?
+7
-5
+2
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