13 комментариев

Сестры всегда знают лучше.

Очередная стычка между Гави и Дани Себальосом в недавнем класико стала горячей темой для обсуждения. Это уже не первое столкновение этих двоих на поле — в каждом из последних матчей между «Реалом» и «Барселоной» у них случались конфликты.

И вот ведущий канала Movistar+, проводя опрос на улице, случайно наткнулся на сестру Себальоса. Журналист не мог упустить такой возможности и спросил у девушки, не назревает ли между этими двумя игроками потенциальное соперничество.

«Нет никакого соперничества, потому что, думаю, мой брат намного лучше как футболист», — сказала она.

Сестры многих футболистов публично выступают публично в поддержку своих братьев, лучший этому пример — Катя и Элма Авейру, сестры Криштиану Роналду.

Тем не менее, похоже, между Себальосом и Гави действительно нет вражды, об этом сам игрок «Реала» рассказал в недавнем интервью.