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На такое способен Луис Суарес: в матче за Уругвай потребовал назначить пенальти после игры рукой в своей штрафной. Рукой сыграл вратарь😅

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Видимо, никак не может Луис забыть тот матч с Ганой.

В матче Уругвая и Чили Суарес вышел один на один с вратарем, но забить не сумел – после его удара мяч угодил в руку вратарю. Луис тут же начал сигнализировать об этом судье и требовать пенальти.

Возможно, Суарес инстинктивно вспомнил свою игру рукой в четвертьфинале ЧМ-2010 – тогда он спас свою сборную от гола и по сути вывел ее в полуфинал мундиаля.

2 комментария

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Raul14
Просто Кусарез играл в банкроте, там привыкли за каждое такое нытье давать пенальти и штрафные, матч за суберкубок Испании 2017 тому подтверждение))

эхх..
0
-6
-6
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Vadiay
Читал в инсте про этот эпизод. Там один чувак утверждал, что пенальти должен был быть назначен, так как вратарь может играть руками только во вратарской площади, а не в штрафной. Очередной знаток футбольных правил.
+4
0
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