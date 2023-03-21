Видимо, никак не может Луис забыть тот матч с Ганой.

В матче Уругвая и Чили Суарес вышел один на один с вратарем, но забить не сумел – после его удара мяч угодил в руку вратарю. Луис тут же начал сигнализировать об этом судье и требовать пенальти.

Возможно, Суарес инстинктивно вспомнил свою игру рукой в четвертьфинале ЧМ-2010 – тогда он спас свою сборную от гола и по сути вывел ее в полуфинал мундиаля.