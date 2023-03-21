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Себальос заявил, что у них с Гави хорошие отношения. Оба игрока вызваны в сборную Испании

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2023 год только начался, а мы уже посмотрели три класико. Почти в каждом столкновении «Реала» и «Барсы» случались стычки между Себальосом и Гави. В одном матче Дани потянул Пабло за волосы, в другой игре Пабло толкнул Дани, защищая Левандовского.

Теперь двух игроков вызвали в сборную Испании на матчи против Норвегии и Шотландии, которые пройдут в рамках отборочного этапа Евро-2024.

Журналисты Marca спросили Себальоса о том, как непримиримые соперники из двух, скажем так, враждующих команд будут вместе играть за сборную страны.

Дани успокоил поклонников «красной фурии» – между игроком «Реала» и футболистом «Барсы» нет никаких проблем:

«Мы родом из двух городов, которые находятся рядом друг с другом. Он живет в десяти километрах от того места, где живу я. Знаете, у нас на юге все очень горячие, темпераментные. Это влияет на нашу игру. Мы обсудили инцидент в последнем класико. Все, что происходит на поле, остается на поле. Если хорошая атмосфера и позитивное отношение не сработают, я не стану бегать за ним, а он не станет бегать за мной. Все разногласия нужно оставить в стороне. Сейчас мы партнеры».

Правильный настрой. В сборной нет места для клубных конфликтов.

3 комментария

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Темирлан Шаваев
Мудрые слова, но не думаю что там всë просто. Что-то мне не очень вериться что Гави так просто забудет о том что он схватил его за волосы, но буду рад если ошибаюсь.
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Arkadios Avgitidis
Респект Себа! хорошо сказал, красава!
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Спартак Уокер
Вот и хорошо чем крепче дружба между игроками сборной тем сильнее сама сборная
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