2023 год только начался, а мы уже посмотрели три класико. Почти в каждом столкновении «Реала» и «Барсы» случались стычки между Себальосом и Гави. В одном матче Дани потянул Пабло за волосы, в другой игре Пабло толкнул Дани, защищая Левандовского.

Теперь двух игроков вызвали в сборную Испании на матчи против Норвегии и Шотландии, которые пройдут в рамках отборочного этапа Евро-2024.

Журналисты Marca спросили Себальоса о том, как непримиримые соперники из двух, скажем так, враждующих команд будут вместе играть за сборную страны.

Дани успокоил поклонников «красной фурии» – между игроком «Реала» и футболистом «Барсы» нет никаких проблем:

«Мы родом из двух городов, которые находятся рядом друг с другом. Он живет в десяти километрах от того места, где живу я. Знаете, у нас на юге все очень горячие, темпераментные. Это влияет на нашу игру. Мы обсудили инцидент в последнем класико. Все, что происходит на поле, остается на поле. Если хорошая атмосфера и позитивное отношение не сработают, я не стану бегать за ним, а он не станет бегать за мной. Все разногласия нужно оставить в стороне. Сейчас мы партнеры».

Правильный настрой. В сборной нет места для клубных конфликтов.