Ее кумиры - Лео и Эмили Ратоковски.

Каролина Импуа - южноамериканская модель из Мексики, но при этом является ярой фанаткой сборной Аргентины и лично Лионеля Месси, о чем не раз заявляла в интервью.

Импуа связывают с секс-скандалом, который произошел в 2018 году накануне чемпионата мира в России.

Тогда сборная Мексики устроила вечеринку по случаю дня рождения Хавьера Эрнандеса (того самого Чичарито), которая закончилась оргией. Дом, который сняли футболисты для праздника, посетили не менее 24 девушек, ни одно из которых не являлась чьей-то женой или подругой.

По сообщениям мексиканских СМИ, одной из этих девушек была Каролина, но сама она это отрицает.

Каролина украсила обложку Playboy Mexico в мае 2019 года.

Ее любимая модель — Эмили Ратаковски.