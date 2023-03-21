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Знакомьтесь, Каролина Импуа – возможно, самая красивая фанатка Лионеля Месси и участница секс-скандала со сборной Мексики🔥🔥🔥

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Ее кумиры - Лео и Эмили Ратоковски.

Каролина Импуа - южноамериканская модель из Мексики, но при этом является ярой фанаткой сборной Аргентины и лично Лионеля Месси, о чем не раз заявляла в интервью.

Импуа связывают с секс-скандалом, который произошел в 2018 году накануне чемпионата мира в России.

Тогда сборная Мексики устроила вечеринку по случаю дня рождения Хавьера Эрнандеса (того самого Чичарито), которая закончилась оргией. Дом, который сняли футболисты для праздника, посетили не менее 24 девушек, ни одно из которых не являлась чьей-то женой или подругой.

Сборная Мексики по футболу

По сообщениям мексиканских СМИ, одной из этих девушек была Каролина, но сама она это отрицает.

Каролина украсила обложку Playboy Mexico в мае 2019 года.

Ее любимая модель — Эмили Ратаковски.

5 комментариев

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predMBAPPE
В футболе таких фанатов стало много потому, что некому их насиловать, работает 100%🤣
0
-1
-1
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predMBAPPE
А-а-а бананы кокосы
А-а-а апельсиновый рай!
Стоит только захотеть
И ай яй яй! 😁
+2
0
+2
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art57
все губы на одно лицо, или одно лицо на все губы - хрен поймешь)
+4
-1
+3
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Дри66линг Нейа
Почему-то в футболе таких фанатов стало много...
+1
-1
0
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Виталий
Кукла или куколка , кому как, на вкус и цвет)))
+2
-1
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