На стиле. Французы прибыли в расположение сборной в модных прикидах
Стартуют в отборе на Евро-2024.
Сегодня игроки сборной Франции, которые еще вчера и позавчера выступали в составе своих клубов в чемпионатах, приехали в расположение команды.
Килиан Мбаппе («ПСЖ») точно знает, что такое стиль.
Майк Меньян из «Милана» выбрал более спортивную одежду.
Эдуардо Камавинга («Мадрид») модный и молодежный.
Антуан Гризманн («Атлетико») подобрал кеды к цвету волос. Или наоборот.
«Бавария» Кингсли Комана уступила первое место в Бундеслиге «Дортмунду», но это не повод расстраиваться.
Дайо Упамекано («Бавария») немного в напряжении, а Ибраима Конате («Ливерпуль») сбежал с тренировки Клоппа.
Кефрен («Ницца») и Маркус Тюрамы («Менхенгладбах») впервые вместе попали в сборную, чем явно довольны.
Брис Самба из «Ланса» также дебютирует в заявке Дешама, как и Жан-Клер Тодибо («Ницца»). Последнего довызвали из-за травмы Салиба.
В марте команда Дидье Дешама встретится со сборными Нидерландов и Ирландии. Матчи пройдут 24 и 27 марта.
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