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На стиле. Французы прибыли в расположение сборной в модных прикидах

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Стартуют в отборе на Евро-2024.

Сегодня игроки сборной Франции, которые еще вчера и позавчера выступали в составе своих клубов в чемпионатах, приехали в расположение команды.

Килиан Мбаппе («ПСЖ») точно знает, что такое стиль.

Майк Меньян из «Милана» выбрал более спортивную одежду.

Эдуардо Камавинга («Мадрид») модный и молодежный.

Антуан Гризманн («Атлетико») подобрал кеды к цвету волос. Или наоборот.

«Бавария» Кингсли Комана уступила первое место в Бундеслиге «Дортмунду», но это не повод расстраиваться.

Дайо Упамекано («Бавария») немного в напряжении, а Ибраима Конате («Ливерпуль») сбежал с тренировки Клоппа.

Кефрен («Ницца») и Маркус Тюрамы («Менхенгладбах») впервые вместе попали в сборную, чем явно довольны.

Брис Самба из «Ланса» также дебютирует в заявке Дешама, как и Жан-Клер Тодибо («Ницца»). Последнего довызвали из-за травмы Салиба.

В марте команда Дидье Дешама встретится со сборными Нидерландов и Ирландии. Матчи пройдут 24 и 27 марта. 

3 комментария

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Vadia
А где фото Упомекано и Конате?
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predMBAPPE
А Мбаппе на трансе прикатил)
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Александр Кудрявцев
Да сказал бы на кого да комментарий не пропустят
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