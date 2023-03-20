27 комментариев

Опасный прецедент.

Мы уже обсуждали сегодня грязную игру Гави в класико. Теперь давайте посмотрим на поведение соперников.

Вот кадр, который, как сообщается, стал следствием столкновения Дани Себальоса с Левандовским, где испанец наступил на ногу поляку - обратите внимание на кровавый носок Роберта.

Теперь поступку Гави, хотя бы, есть разумное объяснение.

Кстати, учитывая, что это был Себальос, можно вспомнить еще один недавний эпизод.

Многие также считают, что Начо должен был быть удален. Справедливо?

Начо был заменен в первой половине второго тайма, но есть ощущение, что он мог уйти гораздо раньше...

Ответ очевиден.

Как вы относитесь к жалобам «Реала» на судейство?