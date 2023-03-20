Гаспачо
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🤨 «Реал» жалуется на судейство, но почему молчит «Барселона»? Начо наиграл на удаление, а поступку Гави была причина

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Начо Фернандес Начо Фернандес
Футбол Футбол

Опасный прецедент.

Мы уже обсуждали сегодня грязную игру Гави в класико. Теперь давайте посмотрим на поведение соперников.

Вот кадр, который, как сообщается, стал следствием столкновения Дани Себальоса с Левандовским, где испанец наступил на ногу поляку - обратите внимание на кровавый носок Роберта.

Теперь поступку Гави, хотя бы, есть разумное объяснение.

Кстати, учитывая, что это был Себальос, можно вспомнить еще один недавний эпизод.

Многие также считают, что Начо должен был быть удален. Справедливо?

Начо был заменен в первой половине второго тайма, но есть ощущение, что он мог уйти гораздо раньше...

Ответ очевиден.

Как вы относитесь к жалобам «Реала» на судейство?

27 комментариев

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Kadyr Tashliyev
Ответ c6hrwkbxcc
sikdirsenay
Agzyna bererin huy
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c6hrwkbxcc
Ответ Kadyr Tashliyev
Ты не видел за что дали первую карточку Начо, он прямо наступил на ногу и ты это говоришь ни за что дали первую карточку? Ты вообще разбираешься в футболе?
sikdirsenay
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Inside 88 LW
Ответ Real_v_dushe
Материалы по итогу 9 месяцев расследования только передаются в суд, иск сделан, он подан на прошлой неделе, к нему присоединился не один Реал Мадрид (все испанские клубы к нему присоединились). До суда недолго ждать осталось, решение суда может быть вплоть до ликвидации вашего кабинета!
Да-да, утешай себя.
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ßd ßy
Ответ Real Madrid l
Ну, всё это по сравнению с фолами Начо ничего не стоит.
А фол Гави на Карвахале тоже ничего не стоит? Там же была явная отмашка рукой, где Гави попал локтем по челюсти Карвахаля.
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Iskandar Rasulov
Ответ Real_v_dushe
Мы посмеёмся после решения суда. К делу о коррупции против вашего кабинета помимо каталонской прокуратуры присоединились все клубы испанской Ла Лиги, а также Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет Испании – главный спортивный орган правительства страны. Так что готовьтесь, кабинетные, недолго ждать осталось.
Ух напугал, ничего не будет д ыр явый т в о й клуб признайся)))
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
Мы посмеёмся после решения суда. К делу о коррупции против вашего кабинета помимо каталонской прокуратуры присоединились все клубы испанской Ла Лиги, а также Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет Испании – главный спортивный орган правительства страны. Так что готовьтесь, кабинетные, недолго ждать осталось.
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Подарок. Купил для тебя, на последние деньги. Хотел перевести их Негрейро, но потратил на тебя.
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Iskandar Rasulov
Ответ Real_v_dushe
Я видел, за какие фолы игроков бчк ваш карманный баск не давал вчера жёлтых. И фол Начо не был грубостью и не был срывом атаки. Сколько раз в похожих ситуациях в разных турнирах на ноги игроков наступали случайно сзади другие игроки и те даже бутсы теряли и сколько там дают обычно жёлтых? 0. Так что сказки оставь при себе.
Ты не видел, он не случайно наступил а специально, пересказывай свое нытье своим детям...
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Real_v_dushe
Ответ alberto-m
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Мы посмеёмся после решения суда. К делу о коррупции против вашего кабинета помимо каталонской прокуратуры присоединились все клубы испанской Ла Лиги, а также Федерация футбола Испании и Высший спортивный совет Испании – главный спортивный орган правительства страны. Так что готовьтесь, кабинетные, недолго ждать осталось.
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alberto-m
Ответ Kadyr Tashliyev
Ты не видел за что дали первую карточку Начо, он прямо наступил на ногу и ты это говоришь ни за что дали первую карточку? Ты вообще разбираешься в футболе?
Чтобы писать всякую фигню он не должен разбираться в футболе главное уметь набирать букву
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Real_v_dushe
Ответ Inside 88 LW
Уже пол года ходите) Никак дойти не можете. И прокуратура не Каталонии а Испании. Не путай.
Материалы по итогу 9 месяцев расследования только передаются в суд, иск сделан, он подан на прошлой неделе, к нему присоединился не один Реал Мадрид (все испанские клубы к нему присоединились). До суда недолго ждать осталось, решение суда может быть вплоть до ликвидации вашего кабинета!
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
У Начо было 3 простых фола на штрафные, но не на жёлтую. Здесь же требуют за каждый обычный фол по жёлтой. С таким сектантским подходом их Барселона вчера вообще минимум вдевятером должна была заканчивать матч.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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alberto-m
Ответ Real_v_dushe
У Начо было 3 простых фола на штрафные, но не на жёлтую. Здесь же требуют за каждый обычный фол по жёлтой. С таким сектантским подходом их Барселона вчера вообще минимум вдевятером должна была заканчивать матч.
😭😭😭😭😭
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Real_v_dushe
Ответ Gurban Orazly
А что, до этого были какие-то сладкие отношения?
Были уважительные и партнёрские, теперь же никаких. После того, как стало понятно, что Барселона творила в судейской вотчине Испании, какие могут быть отношения?
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Inside 88 LW
Ответ Real_v_dushe
Никто не жалуется, мы идём в суд вместе с прокуратурой Каталонии и там будем теперь разговаривать с вашим клубом, так что готовьтесь.
Уже пол года ходите) Никак дойти не можете.
И прокуратура не Каталонии а Испании. Не путай.
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dato ato
Ответ Real_v_dushe
У Реала больше с Барселоной отношений нет, ваш кабинетный клуб перешёл красную черту и Перес вчера демонстративно это показал. Теперь все дела внутри Испании между нашими клубами будут в суде, пусть ваш Лапорта и его карманный судейский комитет готовится к нему.
У тебя ник как раз в тему «Реал в дУше». Смыть с себя не помешало бы ябедничество и вечное чувство несправедливости.
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Gurban Orazly
Ответ Real_v_dushe
У Реала больше с Барселоной отношений нет, ваш кабинетный клуб перешёл красную черту и Перес вчера демонстративно это показал. Теперь все дела внутри Испании между нашими клубами будут в суде, пусть ваш Лапорта и его карманный судейский комитет готовится к нему.
А что, до этого были какие-то сладкие отношения?
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Real_v_dushe
Ответ Ramil Usmanov
Жалуются побеждённые, у них или победитель виноват, или судья. Победители великодушны, увеличили отрыв от конкурента, цель на данном этапе достигнута. Выскажутся позже, если посчитают нужным.
Никто не жалуется, мы идём в суд вместе с прокуратурой Каталонии и там будем теперь разговаривать с вашим клубом, так что готовьтесь.
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-3
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Ramil Usmanov
Жалуются побеждённые, у них или победитель виноват, или судья. Победители великодушны, увеличили отрыв от конкурента, цель на данном этапе достигнута. Выскажутся позже, если посчитают нужным.
+1
-1
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Real_v_dushe
Ответ Kadyr Tashliyev
Ты не видел за что дали первую карточку Начо, он прямо наступил на ногу и ты это говоришь ни за что дали первую карточку? Ты вообще разбираешься в футболе?
Я видел, за какие фолы игроков бчк ваш карманный баск не давал вчера жёлтых. И фол Начо не был грубостью и не был срывом атаки. Сколько раз в похожих ситуациях в разных турнирах на ноги игроков наступали случайно сзади другие игроки и те даже бутсы теряли и сколько там дают обычно жёлтых? 0. Так что сказки оставь при себе.
+1
-3
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Real_v_dushe
У Реала больше с Барселоной отношений нет, ваш кабинетный клуб перешёл красную черту и Перес вчера демонстративно это показал. Теперь все дела внутри Испании между нашими клубами будут в суде, пусть ваш Лапорта и его карманный судейский комитет готовится к нему.
0
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Kadyr Tashliyev
Ответ Real_v_dushe
Фол Гави - это прямая красная, здесь же игровые эпизоды на усмотрение судьи. В случае фола Гави должен был вмешиаваться ВАР, а он не вмешался, почему? И если уж на то пошло, то Начо ни за что дали первую жёлтую. А фолов, не зафиксированных Бенгоэчеа и фолов на жёлтую у Барселоны было очень много. Взять хотя бы, как фолили на Винисиусе, когда он мячом не владел и пытался делать рывки, тот же Бускетс должен был с середины первого тайма быть на жёлтой за это.
Ты не видел за что дали первую карточку Начо, он прямо наступил на ногу и ты это говоришь ни за что дали первую карточку? Ты вообще разбираешься в футболе?
+7
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Real_v_dushe
Ответ Real Madrid l
Ну, всё это по сравнению с фолами Начо ничего не стоит.
У Начо было 3 простых фола на штрафные, но не на жёлтую. Здесь же требуют за каждый обычный фол по жёлтой. С таким сектантским подходом их Барселона вчера вообще минимум вдевятером должна была заканчивать матч.
+1
-4
-3
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Gurban Orazly
Если помнить то что сделали Пепе и Рамос, эти поступки не так уж плохи, игроки Барсы к ним привыкли.
+9
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+9
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Inside 88 LW
Если бы было удаление Начо - думаю не вел бы себя так Гави. Всё справедливо. Судейство на результат не повлияло, ну а карточки = для ставочников.
+1
-1
0
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Real Madrid l
Ответ Real_v_dushe
Фол Гави - это прямая красная, здесь же игровые эпизоды на усмотрение судьи. В случае фола Гави должен был вмешиаваться ВАР, а он не вмешался, почему? И если уж на то пошло, то Начо ни за что дали первую жёлтую. А фолов, не зафиксированных Бенгоэчеа и фолов на жёлтую у Барселоны было очень много. Взять хотя бы, как фолили на Винисиусе, когда он мячом не владел и пытался делать рывки, тот же Бускетс должен был с середины первого тайма быть на жёлтой за это.
Ну, всё это по сравнению с фолами Начо ничего не стоит.
+14
-1
+13
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