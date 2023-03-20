38 комментариев

Атака игрока, не владеющего шайбой.

В конце матча «Барселона» - «Реал» произошел любопытный эпизод, вызвавший недовольство фанатов королевского клуба.

На 89-й минуте случилась незаметная для арбитра стычка.

Дани Себальос отдавал передачу налево, будучи под прессингом Левандовского.

Испанец схватил поляка и наступил ему на ногу.

Роберту это очень не понравилось.

Но дело не в этом. Еще больше был возмущен Гави, ставший свидетелем эпизода.

Он просто снес Себальоса и побежал в оборону.

Эпизод остался без внимания арбитра, а соответственно и без санкций к футболисту «Барсы». Зато его оценили болельщики «Реала».

💭 TheCoastalDiamond: «Я вижу, что контракт «Барселоны» с судьями еще не закончился?».

💭 Rumpel: «Да, потому что принцессе Испании он нравится, это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков».

💭 Haz: «Фанаты «Барсы всегда удивляются, когда узнают, что Гави никому не нравится».