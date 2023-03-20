38 комментариев

😡😡😡 «Это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков». Один эпизод из класико, взбесивший фанатов «Реала»
Атака игрока, не владеющего шайбой.
В конце матча «Барселона» - «Реал» произошел любопытный эпизод, вызвавший недовольство фанатов королевского клуба.
На 89-й минуте случилась незаметная для арбитра стычка.
Дани Себальос отдавал передачу налево, будучи под прессингом Левандовского.
Испанец схватил поляка и наступил ему на ногу.
Роберту это очень не понравилось.
Но дело не в этом. Еще больше был возмущен Гави, ставший свидетелем эпизода.
Он просто снес Себальоса и побежал в оборону.
Эпизод остался без внимания арбитра, а соответственно и без санкций к футболисту «Барсы». Зато его оценили болельщики «Реала».
💭 TheCoastalDiamond: «Я вижу, что контракт «Барселоны» с судьями еще не закончился?».
💭 Rumpel: «Да, потому что принцессе Испании он нравится, это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков».
💭 Haz: «Фанаты «Барсы всегда удивляются, когда узнают, что Гави никому не нравится».
Ладно радуйтесь в этом сезоне,хозяин разрешает,в следующем начнём опять ставить банкрот на место,ну если конечно за подкупы судьям в сегунду не отправят)
В Реале есть молодые игроки ? Только Винисиус играет какую-то более-менее важную роль. Все остальные где-то на вторых ролях. Кого из них и за что любить ?
Идем за 11-ой Ла Лигой за 18 лет. Неплохо.
Готов третий раз за 5 лет с зеротитуле заканчивать, белошип?
Думаешь Хави через 2 недели сжалится и не отпинает рабов своих еще раз?
Надо запилить гифку эту с Гави и себальесом. Это олицетворение класико. Немощные жертвы и терпилы.
Эх, не успел очкарик подарки занести в кабину ВАР)))
Что там по трофеям? Ах да,ваш трофей это победа над хозяином,все остальное вас не интересует)
0-4
Что это? Ааа, это Хави у себя дома на заднем крыльце, на Бернабеу. Как игрок и как тренер. Президентом приедет вангую 1-5. До комплекта. Если вы конечно не отдадитесь так уже в следующем сезоне.
Да какая разница кто вас тренит? Это проблемы кабинета,а не Реала
Хави? Ахахах
Я рад что это пучеглазое недоразумение и дальше будет тренить мешок Негрейры,ведь смотреть на то,как унижают бчк в еврокубках-бесценно)
Стоило прийти в офис Хави - началось какое-то кино опять стремное такое, прям злое.
4-0, 3 подряд за 9 недель. Сцка вы даже товарняк в Вегасе просрали летом.
Это же шиздец.
"Фартит"(с)
Ухахах.
Белошип...мне это не нравится всё. Надо идти куда-то жаловаться.
Спору нет,нынче полосатому бестрофейнику фартит в класико,но ведь скоро Реал опять начнёт топтать середняк,как это было до судейских времен Пепки)
3-1, 1-0, 2-1...2023-й год, еще даже март не кончился, новый год недавн праздновали. а уже вот так.
Так же огребают девочки и в моментах лично от Гави. 2 марта он показательно заткнул Винисиуса.
Вчера просто снес к фигам симуля Себельеса.
И что вы сделали? Что вот ты сделал, белошип?
Ничего. Абсолютно ничего. Утерлись и побрели в будку. Все. Молча.
После третьего ****** за 9 недель.
Это трагедия.