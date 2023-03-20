Гаспачо
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😡😡😡 «Это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков». Один эпизод из класико, взбесивший фанатов «Реала»

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Футбол Футбол

Атака игрока, не владеющего шайбой.

В конце матча «Барселона» - «Реал» произошел любопытный эпизод, вызвавший недовольство фанатов королевского клуба.

На 89-й минуте случилась незаметная для арбитра стычка.

Дани Себальос отдавал передачу налево, будучи под прессингом Левандовского.

Испанец схватил поляка и наступил ему на ногу.

Роберту это очень не понравилось.

Но дело не в этом. Еще больше был возмущен Гави, ставший свидетелем эпизода.

Он просто снес Себальоса и побежал в оборону.

Эпизод остался без внимания арбитра, а соответственно и без санкций к футболисту «Барсы». Зато его оценили болельщики «Реала».

💭 TheCoastalDiamond: «Я вижу, что контракт «Барселоны» с судьями еще не закончился?».

💭 Rumpel: «Да, потому что принцессе Испании он нравится, это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков».

💭 Haz: «Фанаты «Барсы всегда удивляются, когда узнают, что Гави никому не нравится».

38 комментариев

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Bekhruz B.B
Буквально несколько секунд назад игрок реала стыковался с Левандовским, за что и Гави отреагировал. Красава, смотрите эпизод
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Vlad
Ответ ßd ßy
Так вы Каземиро так и называли. Или мнение поменялось?
Когда?
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белошип
Ответ Universal1000
А что там по трофеям? 2-0 уже в этом сезоне. Идем за 11-ой Ла Лигой за 18 лет. Неплохо. Готов третий раз за 5 лет с зеротитуле заканчивать, белошип? Думаешь Хави через 2 недели сжалится и не отпинает рабов своих еще раз? Надо запилить гифку эту с Гави и себальесом. Это олицетворение класико. Немощные жертвы и терпилы.
Опять у тебя все сводится к судейским класико времен физрука Пепки и Хови,жалкий🤡
Ладно радуйтесь в этом сезоне,хозяин разрешает,в следующем начнём опять ставить банкрот на место,ну если конечно за подкупы судьям в сегунду не отправят)
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Молодой Френки
Жалко Гави не нанес травму обезумевшему Себальосу в этой стычке. Вообще судья вчера половину моментов проспал. Надеюсь, больше он судить матчи такого уровня не будет.
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XavIniesta2008-2015
«Да, потому что принцессе Испании он нравится, это не наша вина, что ни одна принцесса не любит кого-то из наших молодых игроков».

В Реале есть молодые игроки ? Только Винисиус играет какую-то более-менее важную роль. Все остальные где-то на вторых ролях. Кого из них и за что любить ?
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Universal1000
Ответ белошип
Единственное чем остаётся гордиться фанаткам банкрота-судейские победы в класико Что там по трофеям? Ах да,ваш трофей это победа над хозяином,все остальное вас не интересует)
А что там по трофеям? 2-0 уже в этом сезоне.
Идем за 11-ой Ла Лигой за 18 лет. Неплохо.

Готов третий раз за 5 лет с зеротитуле заканчивать, белошип?
Думаешь Хави через 2 недели сжалится и не отпинает рабов своих еще раз?

Надо запилить гифку эту с Гави и себальесом. Это олицетворение класико. Немощные жертвы и терпилы.
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predMBAPPE
Ответ белошип
Вспомни 6 подряд матчей унижения ’фкНегрейры’ 🤡 Спору нет,нынче полосатому бестрофейнику фартит в класико,но ведь скоро Реал опять начнёт топтать середняк,как это было до судейских времен Пепки)
Середняк они в Лондоне будут топтать, как и всегда, середняку не привыкать отхватывать от испанцев)
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predMBAPPE
Ответ белошип
Ну так по стате кабинет все равно с.сет Реалу)
Это всем известно, потому и выиграли 14 ЛЧ с метровыми офсайдами и 0 КК за удары с элементами вольной борьбы и Джиу-Джитсу)
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predMBAPPE
Теперь ждём дисквал до конца сезона? Перца никто не видел рядом с домом главы федерации футбола Испании?)))
Эх, не успел очкарик подарки занести в кабину ВАР)))
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белошип
Ответ Universal1000
2-6 0-4 Что это? Ааа, это Хави у себя дома на заднем крыльце, на Бернабеу. Как игрок и как тренер. Президентом приедет вангую 1-5. До комплекта. Если вы конечно не отдадитесь так уже в следующем сезоне.
Единственное чем остаётся гордиться фанаткам банкрота-судейские победы в класико
Что там по трофеям? Ах да,ваш трофей это победа над хозяином,все остальное вас не интересует)
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Schiaff1no
Ответ Vlad
Не мерзкий и грубый, а просто он есть футбольный тафгай. Тогда и Каземиро давай так называть.
В современном футболе тафгаев априори быть не может, мне нравится заряженность Гави, но это просто провокация, это ж не хоккей где можно сорвать шлем, помахаться с соперником и замениться по сути, тут ответишь- уедешь на 10 матчей, а соперник и желтой не получит
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BarcelonaForeverIsTheBest
Нехер Леву пинать
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ßd ßy
Ответ Vlad
Не мерзкий и грубый, а просто он есть футбольный тафгай. Тогда и Каземиро давай так называть.
Так вы Каземиро так и называли. Или мнение поменялось?
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ЧИКО
Честно говоря, это уже слишком … кто виноват в эпизоде? разве не Себальос наступил на ногу Левандовскому? разве это не фол? разве Начо не заслуживал удаление? Да Гави заступился и снёс Себальоса, это тоже не правильно, но это не повод выставлять глупые обвинения. Реал проиграл-смиритесь с этим… Что касается любви принцессы, то публиковалось, что она имеет симпатию к Гави, также как и многие другие, кроме Мадридистов, которые видят только своих и не уважают чужой талант, зависть душит, про любовь Принцессы не было информации, и напомню, что Реал находиться под покровительством королевской семьи - этого им не достаточно? А принцессы потому не любят их, что они подпиливают только «красавцев», таких как Роналдиньо не подписывают же……😂😂
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Universal1000
Ответ белошип
6 подряд это когда 5 побед и ничья Да какая разница кто вас тренит? Это проблемы кабинета,а не Реала Хави? Ахахах Я рад что это пучеглазое недоразумение и дальше будет тренить мешок Негрейры,ведь смотреть на то,как унижают бчк в еврокубках-бесценно)
2-6
0-4

Что это? Ааа, это Хави у себя дома на заднем крыльце, на Бернабеу. Как игрок и как тренер. Президентом приедет вангую 1-5. До комплекта. Если вы конечно не отдадитесь так уже в следующем сезоне.
+4
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белошип
Ответ Universal1000
Какие 6 подряд? Я виже пока только, что вы 7 подряд раз не могли обыграть Вальверде в 2017-2020. Потом словали 2 года халявы на Кумане и Сэтьене, но эти и Атлетико ни разу не обыграли за 5 игры, ничего особенного. Стоило прийти в офис Хави - началось какое-то кино опять стремное такое, прям злое. 4-0, 3 подряд за 9 недель. Сцка вы даже товарняк в Вегасе просрали летом. Это же шиздец. "Фартит"(с) Ухахах. Белошип...мне это не нравится всё. Надо идти куда-то жаловаться.
6 подряд это когда 5 побед и ничья
Да какая разница кто вас тренит? Это проблемы кабинета,а не Реала
Хави? Ахахах
Я рад что это пучеглазое недоразумение и дальше будет тренить мешок Негрейры,ведь смотреть на то,как унижают бчк в еврокубках-бесценно)
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Ramil Usmanov
Гави - классный, задорный футболист и настоящий пацан! Ответку даст любому и за себя, и за партнёров!
+5
-3
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Vlad
Ответ vinylovich100
Гави на удивление мерзкий и грубый игрок.
Не мерзкий и грубый, а просто он есть футбольный тафгай. Тогда и Каземиро давай так называть.
+4
-2
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Universal1000
Ответ белошип
Вспомни 6 подряд матчей унижения ’фкНегрейры’ 🤡 Спору нет,нынче полосатому бестрофейнику фартит в класико,но ведь скоро Реал опять начнёт топтать середняк,как это было до судейских времен Пепки)
Какие 6 подряд? Я виже пока только, что вы 7 подряд раз не могли обыграть Вальверде в 2017-2020. Потом словали 2 года халявы на Кумане и Сэтьене, но эти и Атлетико ни разу не обыграли за 5 игры, ничего особенного.

Стоило прийти в офис Хави - началось какое-то кино опять стремное такое, прям злое.
4-0, 3 подряд за 9 недель. Сцка вы даже товарняк в Вегасе просрали летом.
Это же шиздец.

"Фартит"(с)

Ухахах.

Белошип...мне это не нравится всё. Надо идти куда-то жаловаться.
+4
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demyo
Это не тот ли Себальос, что в прошлом классико Гави за волосы дёргал?)
+3
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Vlad
Ответ белошип
Когда-нибудь бесполезный костолом получит красную,но это уже другая история)
Белошип, приветствую. Почему ты умалчиваешь о склочнике вини в позапрошлом классико. Или в других играх, где он все больше становится заметен в конфликтах, нежели в игре. Его только в ЛЧ не трогают, т.к. там он не рискует спросить: вы думаете, что обыграете нас или что вылетите в Сегунду. Ему там сразу укажут место. Тем более, что если в финале встретится Реал с итальянским клубом
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белошип
Ответ Universal1000
По стате чего? Выхваченных люлей? Да, огребает нынче только Мадрид, тут не угнаться. 3-1, 1-0, 2-1...2023-й год, еще даже март не кончился, новый год недавн праздновали. а уже вот так. Так же огребают девочки и в моментах лично от Гави. 2 марта он показательно заткнул Винисиуса. Вчера просто снес к фигам симуля Себельеса. И что вы сделали? Что вот ты сделал, белошип? Ничего. Абсолютно ничего. Утерлись и побрели в будку. Все. Молча. После третьего ****** за 9 недель. Это трагедия.
Вспомни 6 подряд матчей унижения ’фкНегрейры’ 🤡
Спору нет,нынче полосатому бестрофейнику фартит в класико,но ведь скоро Реал опять начнёт топтать середняк,как это было до судейских времен Пепки)
+1
-2
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Universal1000
Ответ белошип
Ну так по стате кабинет все равно с.сет Реалу)
По стате чего? Выхваченных люлей? Да, огребает нынче только Мадрид, тут не угнаться.
3-1, 1-0, 2-1...2023-й год, еще даже март не кончился, новый год недавн праздновали. а уже вот так.
Так же огребают девочки и в моментах лично от Гави. 2 марта он показательно заткнул Винисиуса.
Вчера просто снес к фигам симуля Себельеса.
И что вы сделали? Что вот ты сделал, белошип?
Ничего. Абсолютно ничего. Утерлись и побрели в будку. Все. Молча.
После третьего ****** за 9 недель.
Это трагедия.
+3
-1
+2
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Игорь Климов
Ответ Люкс
По-хоккейному сыграл, вступился за одного из лидеров и ветеранов. :)
На нарушение на Левандовски, судья промолчал - Гави наказал этого Себальоса.
+6
-4
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Kaloyan Yalamov
Себальос тот еще дровосек и актер. Гави молодца, стоит стеной за своих, напоминает Пуйоля этим.
+8
-4
+4
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