Гаспачо
Блог

«Барса» vs «Мадрид»: три ключевых противостояния в класико на «Камп Ноу»

Карим Бензема Карим Бензема
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Антонио Рюдигер Антонио Рюдигер
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Рональд Араухо Рональд Араухо
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Сегодня вечером состоится класико на «Камп Ноу».

Подопечные Хави проводят отличный сезон в Ла Лиге и уже заработали 65 очков в 25 матчах, заняв первую строчку в чемпионате.

«Реал Мадрид» идет неплохо, у команды Анчелотти 56 очков в 25 матчах и вторая строчка в турнирной таблице.

На протяжении многих лет класико всегда было захватывающим зрелищем, и предстоящий матч не станет исключением.

Давайте посмотрим на три ключевых дуэли, которые могут определить исход этой встречи.

Карим Бензема VS Андреас Кристенсен

Нет сомнений в том, что Карим Бензема - один из самых выдающихся нападающих Ла Лиги, его опыт важен для «Реала». В этом сезоне Бензема забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах чемпионата.

Уследить за его движениями в атаке сложно, Андреасу Кристенсену придется потрудиться в этом матче. Но датский защитник великолепен в обороне в этом сезоне в Ла Лиге.

Роберт Левандовски VS Антонио Рюдигер

Поляк стал главной сенсацией Ла Лиги после перехода в каталонский клуб. Левандовски забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 21 матче чемпионата.

Важнейшую роль в сегодняшнем столкновении будет играть его мастерство и опыт в атаке. Роберт может быстро менять позиции и разрушать оборону соперника.

Антонио Рюдигеру придется быть настороже и надежно играть в обороне, если он намерен удержать Левандовски. Рюдигер энергичен и уверенно действует при отборе мяча. Будет интересно посмотреть, сможет ли он нейтрализовать Левандовски.

Винисиус VS Рональд Араухо

Винисиус – один из лучших нападающих в Европе, и в этом сезоне он в прекрасной форме, которую демонстрирует на левом фланге. Его мастерство в атаке позволило ему забить 8 голов и сделать 4 результативные передачи в 24 матчах чемпионата.

В атаке Вини очень хитрый и энергичный. Рональд Араухо должен быть на высоте, чтобы остановить его. В прошедших столкновениях «Мадрида» и «Барселоны» Араухо уже доказал, что может справиться с Вини.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dag Dad
Ответ Bazilic
И Тебас умудрился все упустить
Тебас есть Тебас ему мало осталось. в декабре уже выборы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Ответ Эксперт Спортс
Вспоминаю эльклассико в 2015/2016 годах Навас/Тер штеген Рамос/Пике Модрич/Иньеста Суарес/Бензема Месси/Роналду Неймар/Бэйл Просто взрыв мозга от таких имён🤯
И Тебас умудрился все упустить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперт Спортс
Вспоминаю эльклассико в 2015/2016 годах
Навас/Тер штеген
Рамос/Пике
Модрич/Иньеста
Суарес/Бензема
Месси/Роналду
Неймар/Бэйл
Просто взрыв мозга от таких имён🤯
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий