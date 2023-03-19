Сегодня вечером состоится класико на «Камп Ноу».

Подопечные Хави проводят отличный сезон в Ла Лиге и уже заработали 65 очков в 25 матчах, заняв первую строчку в чемпионате.

«Реал Мадрид» идет неплохо, у команды Анчелотти 56 очков в 25 матчах и вторая строчка в турнирной таблице.

На протяжении многих лет класико всегда было захватывающим зрелищем, и предстоящий матч не станет исключением.

Давайте посмотрим на три ключевых дуэли, которые могут определить исход этой встречи.

Карим Бензема VS Андреас Кристенсен

Нет сомнений в том, что Карим Бензема - один из самых выдающихся нападающих Ла Лиги, его опыт важен для «Реала». В этом сезоне Бензема забил 11 голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах чемпионата.

Уследить за его движениями в атаке сложно, Андреасу Кристенсену придется потрудиться в этом матче. Но датский защитник великолепен в обороне в этом сезоне в Ла Лиге.

Роберт Левандовски VS Антонио Рюдигер

Поляк стал главной сенсацией Ла Лиги после перехода в каталонский клуб. Левандовски забил 15 голов и отдал 5 результативных передач в 21 матче чемпионата.

Важнейшую роль в сегодняшнем столкновении будет играть его мастерство и опыт в атаке. Роберт может быстро менять позиции и разрушать оборону соперника.

Антонио Рюдигеру придется быть настороже и надежно играть в обороне, если он намерен удержать Левандовски. Рюдигер энергичен и уверенно действует при отборе мяча. Будет интересно посмотреть, сможет ли он нейтрализовать Левандовски.

Винисиус VS Рональд Араухо

Винисиус – один из лучших нападающих в Европе, и в этом сезоне он в прекрасной форме, которую демонстрирует на левом фланге. Его мастерство в атаке позволило ему забить 8 голов и сделать 4 результативные передачи в 24 матчах чемпионата.

В атаке Вини очень хитрый и энергичный. Рональд Араухо должен быть на высоте, чтобы остановить его. В прошедших столкновениях «Мадрида» и «Барселоны» Араухо уже доказал, что может справиться с Вини.