Решил рискнуть здоровьем?

По данным телевизионной программы «Cuatro al día», которая транслируется на испанском телеканале Cuatro TV, Дани Алвес очень остро отреагировал на слова его жены о том, что она решила подать на развод.

Модель Хоана Санс на днях опубликовала письмо, в котором сообщила о расставании с футболистом. Игрок плохо отреагировал на такое решение жены. С тех пор, как ему стало известно о разводе, защитник отказывается от еды и не выходит из камеры. Также он отказывается говорить с кем-либо.

По данным СМИ, девушка всего дважды навещала Алвеса, при этом он сам избегал общения с ней.

Суд по обвинению в сексуальном насилии с проникновением пройдет в конце этого года. Игроку грозит приговор от четырех до двенадцати лет. Сперва Дани Алвес отрицал знакомство с жертвой, потом признал, что знал ее, но после постоянно менял версии. По последним данным экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» запросил психиатрическое обследование потерпевшей.

Испанские СМИ утверждают, что игрок может получить от восьми до десяти лет тюрьмы.