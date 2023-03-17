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Дани Алвес объявил голодовку. Таким образом он отреагировал на развод с женой

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Решил рискнуть здоровьем?

По данным телевизионной программы «Cuatro al día», которая транслируется на испанском телеканале Cuatro TV, Дани Алвес очень остро отреагировал на слова его жены о том, что она решила подать на развод.

Модель Хоана Санс на днях опубликовала письмо, в котором сообщила о расставании с футболистом. Игрок плохо отреагировал на такое решение жены. С тех пор, как ему стало известно о разводе, защитник отказывается от еды и не выходит из камеры. Также он отказывается говорить с кем-либо.

По данным СМИ, девушка всего дважды навещала Алвеса, при этом он сам избегал общения с ней.

Суд по обвинению в сексуальном насилии с проникновением пройдет в конце этого года. Игроку грозит приговор от четырех до двенадцати лет. Сперва Дани Алвес отрицал знакомство с жертвой, потом признал, что знал ее, но после постоянно менял версии. По последним данным экс-игрок «Барселоны» и «ПСЖ» запросил психиатрическое обследование потерпевшей.

Испанские СМИ утверждают, что игрок может получить от восьми до десяти лет тюрьмы.

1 комментарий

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Alexlagodny
Скорее всего ей до одного места, что он там делает. Наверное ко всем проблемам решил еще проблему со здоровьем добавить? Так за пределами зоны врядли кому то это интересно. Кроме родных разумеется.
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