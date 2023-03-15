И все же это конец.

Джоана Санс, жена Дани Алвеса, выложила в социальные сети эмоциональное письмо, где объявила о разводе с футболистом, находящимся под арестом.

В тексте этого послания говорилось:

«С самого детства я выражаю свои чувства на бумаге, полагаю, потому что я единственный ребенок в семье. Какова бы ни была причина, это к лучшему. Я бы хотела, чтобы строки, написанные здесь, были о любви и счастье, но это не так.

Это были ужасные месяцы, не самые тяжелые в моей жизни, потому что мне приходилось сталкиваться с многим, но очень темные и болезненные. Чувство одиночества снова постучалось в мою дверь. Тысячи безответных «почему». Я выбрала своим спутником жизни человека, который в моих глазах был идеальным.

Он всегда был рядом, когда я больше всего в нем нуждалась. Он всегда поддерживал меня во всем, всегда подталкивал меня к развитию, всегда был любящим и внимательным. Мне так трудно смириться с тем, что этот человек смог разбить меня на тысячу кусочков».

«Я думаю, что мне потребуются годы жизни, чтобы забыть о том, как он смотрел на меня, как будто я была самой невероятной в мире.

Я потрясающая, потому что я трудолюбивая, независимая, умная, вдумчивая, заботливая, веселая, верная. Человечная. Настолько человечная, что, несмотря на боль, которую он мне причинил, я все еще здесь, рядом с ним. Я останусь с ним, но уже в другом качестве. Я люблю его и всегда буду любить. Кто говорит, что любовь забывается, либо заблуждается, либо не любил по-настоящему. Пришло время перейти к следующему этапу».

Алвес все еще находится в заключении после того, как его обвинили в изнасиловании женщины в ночном клубе Барселоны. Футболисту отказали в освобождении под залог, так как судья заявил, что в случае освобождения он может бежать из страны.