Пока неизвестно, хочет ли этого он сам.

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж сказал, что хочет, чтобы Гарет Бэйл вернулся в националку в качестве тренера.

33-летний бывший игрок «Мадрида» и «Тоттенхэма» объявил об уходе из профессионального футбола в начале года. Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, а его последней игрой стало поражение от Англии на ЧМ-2022 со счетом 0:3.

С тех пор, как он повесил бутсы на гвоздь, игрок был очень занят. В феврале он дебютировал в PGA Tour с форой два. Он оставил комментаторов в недоумении после того, как сделал отличный чип-шот на второй лунке в Пеббл-Бич.

48-летний босс сборной Уэльса считает, что для Бэйла футбол еще не закончился: «Мы встретимся и обсудим все. Он по-прежнему заинтересован. Для него это было бы важным решением. Он все еще хочет участвовать, в любом качестве. Пока я здесь, хотел бы, чтобы Гарет стал частью сборной. Мы ценим его и то, что он может дать. Гарет был невероятным игроком и его будет не хватать.

Когда у тебя есть кто-то такого уровня, который сделал столько для Уэльса, было бы странным не воспользоваться влиянием, которое он может оказать. Даже если он будет просто находиться рядом с игроками в раздевалке, я обязан воспользоваться этим. Но сейчас мы позволим ему провести некоторое время с семьей. Когда придет время, мы поговорим о том, в каком качестве он будет полезен».