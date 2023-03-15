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Бэйл в скором времени может вернуться в футбол. Ему даже подыскали новое место работы

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Гарет Бэйл Гарет Бэйл
сборная Уэльса по футболу сборная Уэльса по футболу
Роб Пейдж Роб Пейдж
Футбол Футбол

Пока неизвестно, хочет ли этого он сам.

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж сказал, что хочет, чтобы Гарет Бэйл вернулся в националку в качестве тренера.

33-летний бывший игрок «Мадрида» и «Тоттенхэма» объявил об уходе из профессионального футбола в начале года. Он провел 111 матчей за сборную Уэльса, а его последней игрой стало поражение от Англии на ЧМ-2022 со счетом 0:3.

С тех пор, как он повесил бутсы на гвоздь, игрок был очень занят. В феврале он дебютировал в PGA Tour с форой два. Он оставил комментаторов в недоумении после того, как сделал отличный чип-шот на второй лунке в Пеббл-Бич.

48-летний босс сборной Уэльса считает, что для Бэйла футбол еще не закончился: «Мы встретимся и обсудим все. Он по-прежнему заинтересован. Для него это было бы важным решением. Он все еще хочет участвовать, в любом качестве. Пока я здесь, хотел бы, чтобы Гарет стал частью сборной. Мы ценим его и то, что он может дать. Гарет был невероятным игроком и его будет не хватать.

Когда у тебя есть кто-то такого уровня, который сделал столько для Уэльса, было бы странным не воспользоваться влиянием, которое он может оказать. Даже если он будет просто находиться рядом с игроками в раздевалке, я обязан воспользоваться этим. Но сейчас мы позволим ему провести некоторое время с семьей. Когда придет время, мы поговорим о том, в каком качестве он будет полезен».

3 комментария

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Алексей Антипов
Ответ asker15041993
Причем уважении к Бейлу, ему рано до тренерского штаба
Его главным никто и не зовёт. Что ему мешает быть а-ля Анри в Бельгии, тем же тренером форвардов?
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Alexander Prokofyev
В Крылья пусть переходит. С Гленном Бейлом будут в связке
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asker15041993
Причем уважении к Бейлу, ему рано до тренерского штаба
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