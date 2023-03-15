16 комментариев

А так можно?

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что «Реал Мадрид» может догнать и обогнать «Барселону» в чемпионской гонке в этом сезоне.

В интервью Movistar Тебаса спросили, кто выиграет лигу в этом сезоне, на что он ответил:

«Я мадридист. «Реал» уже устраивал камбэк в чемпионате, отставая на 7-8 очков, впереди еще много игр Ла Лиги. Представьте, что «Мадрид» выиграет класико, и тогда они будут очень близки».

На данный момент «Барселона» опережает «Реал» на девять очков, а до конца сезона осталось 13 игр.