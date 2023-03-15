Гаспачо
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Тебаса спросили, кто выиграет чемпионат в этом сезоне. Президент лиги ответил, в какую команду он верит

Хавьер Тебас
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А так можно?

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас считает, что «Реал Мадрид» может догнать и обогнать «Барселону» в чемпионской гонке в этом сезоне.

В интервью Movistar Тебаса спросили, кто выиграет лигу в этом сезоне, на что он ответил:

«Я мадридист. «Реал» уже устраивал камбэк в чемпионате, отставая на 7-8 очков, впереди еще много игр Ла Лиги. Представьте, что «Мадрид» выиграет класико, и тогда они будут очень близки».

На данный момент «Барселона» опережает «Реал» на девять очков, а до конца сезона осталось 13 игр.

16 комментариев

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Sarkis
Президент должен быть нейтральным, такое недопустимо, надеюсь в этом году выберут другого в президенты или в следующем не помню, но скоро выборы
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husk bar
Ответ Hayk Ghonakhchyan
Какое имеет право президент лиги открыто заявлять что болеет за одну из команд? На самом деле это и ответ на то почему Ла Лига регрессирует.
А почему он не должен иметь право?) Он не имеет права болеть?)
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husk bar
Ответ Игорь Климов
Тебас открыто заявляет, что всегда был за Реал)
А ты думаешь что он не человек и не может болеть за какой-то клуб?) Главно чтобы не были скандалы из-за глорство(ну или из-за вщятки)как в случае с Негейры))...
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Adilet
Ответ Игорь Климов
Тебас открыто заявляет, что всегда был за Реал)
Он сделает все чтобы реал стал чемпионом😈
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Ллб
Ответ antoha-orekhov1992
значит как барса платила нейрейре это не достоверный источник ,а эта новость и сразу достоверный ?
В тексте выделена прямая речь, а значит это цитата.
Думаете автор новости сам придумал за Тебаса эти слова?)
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Алексей Дустов
Тебас палит контору)
+6
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Константин Юрьевич
Вот что и требывалось доказать!!!
+3
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Bob Ganiev
Барсе осталось довести отрыв до 12 очей и еще раз унизить мадрид. А Ла Лигу жаль.
+5
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antoha-orekhov1992
значит как барса платила нейрейре это не достоверный источник ,а эта новость и сразу достоверный ?
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Спартак Уокер
Представляю чтобы было если бы глава РПЛ сказал бы что верит в Спартак
+2
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FanRocstar
Этого деда давно нада в отставку, а то пользы не было от него и не будет
+4
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Kaloyan Yalamov
А прокуратура че дремлет то? И это проспит? Ждем иск, дело и разборку до конца.

Или вигвам нам?! )))
+3
-1
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Muhammad Orhan
Увидим его выражение лица когда Ла Лигу выиграет Барселона.
+14
0
+14
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Aymammet Baylyyew
Фиг тебе а не comeback
+7
-1
+6
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Hayk Ghonakhchyan
Какое имеет право президент лиги открыто заявлять что болеет за одну из команд?
На самом деле это и ответ на то почему Ла Лига регрессирует.
+26
-1
+25
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Игорь Климов
Тебас открыто заявляет, что всегда был за Реал)
+32
-2
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