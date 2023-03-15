14 комментариев

У папы все в жизни получалось делать красиво.

Ромарио - бразильский нападающий. В 1994 году завоевал «золото» чемпионата мира и был признан лучшим футболистом года в мире.

В 1994 году Ромарио забил пять важных мячей - Нидерландам в четвертьфинале и Швеции в полуфинале. Еще один мяч был забит в послематчевой серии пенальти в финале с Италией. Тогда спустя 24 года после предыдущего триумфа Бразилия вновь стала чемпионом мира.

С 1 февраля 2015 года Ромарио является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро (один из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии).

Википедия уверяет, что у Ромарио только один сын - Ромариньо (родился в 1993 году), который тоже стал футболистом, а в 2015 году даже сыграл 2 матча за «Васко да Гама».

Но на самом деле у бразильской легенды есть еще прекрасная 25-летняя дочь Даниэль Фаватто, которая, став звездой в инстаграме, решила покорить и OnlyFans.