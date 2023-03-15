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Знакомьтесь, Даниэль Фаватто - дочь бразильской легенды Ромарио, решившая завести аккаунт на OnlyFans

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У папы все в жизни получалось делать красиво.

Ромарио - бразильский нападающий. В 1994 году завоевал «золото» чемпионата мира и был признан лучшим футболистом года в мире.

В 1994 году Ромарио забил пять важных мячей - Нидерландам в четвертьфинале и Швеции в полуфинале. Еще один мяч был забит в послематчевой серии пенальти в финале с Италией.  Тогда спустя 24 года после предыдущего триумфа Бразилия вновь стала чемпионом мира.

С 1 февраля 2015 года Ромарио является федеральным сенатором Бразилии от штата Рио-де-Жанейро (один из семи сенаторов от Социалистической партии Бразилии).

Википедия уверяет, что у Ромарио только один сын - Ромариньо (родился в 1993 году), который тоже стал футболистом, а в 2015 году даже сыграл 2 матча за «Васко да Гама».

Но на самом деле у бразильской легенды есть еще прекрасная 25-летняя дочь Даниэль Фаватто, которая, став звездой в инстаграме, решила покорить и OnlyFans.

Даниэль Фаватто в 25 лет поделится на Onlyfans абсолютно новым опытом в своей жизни: стать матерью
«Я не хотел иметь ребенка, я передумал на ровном месте, — объяснил он, — идея создать профиль на платформе для создания видеороликов на эту тему показалась мне отличной» 
 Молодая мама — дочь Ромарио, чемпиона мира с Бразилией 1994 года и переизбранного сенатором от Рио-де-Жанейро в октябре 2022 года.
 Его фото в соцсетях уже активно комментируют.

14 комментариев

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Поцелуй Оздоева
Ответ Алексей Полиенков
Как же это мерзко, что бабы всё чаще решают зарабатывать на жизнь продажей своих голых фоток на онлифансе... До чего же в гнилое время мы живём.
Расслабься, Алексей, на ОФ они не обязательно выкладывают голые фото, а скамят мамонтов, продавая фото из инстаграма как какой-то эксклюзив.
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DynamoUfa
Ничего особенного...
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AsGardiel
Ответ banchik1
А что в этом плохого? Или лучше зарабатывать шпалоукладчицей, комбайнеркой или крановщицей на комсомольских стройках ценой потери собственного здоровья?
а других вариантов разве нет?
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Anatolii
Ответ Стальной Вилли
По бразильским меркам не выдающаяся)
Да по каким угодно меркам
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Егор Егор
Ответ Алексей Полиенков
Как же это мерзко, что бабы всё чаще решают зарабатывать на жизнь продажей своих голых фоток на онлифансе... До чего же в гнилое время мы живём.
Всегда так было, просто другие способы. Ну и ничего "гнилого" в этом нет, даже смешно, что именно это вас так раздражает. Очень жаль, что вы родились в такое бездуховное время, с этими сраными интернетами и возможностью делать, кто что хочет - хоть жопу показывай, хоть высшее получай.
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Anatolii
Ответ CherenkovF
Максимально не сексуальная дамочка. Пусть уже успокоится, никому ее "прелести" не интересны.
Даже такие дамочки имеют спрос, увы
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banchik1
Ответ Алексей Полиенков
Как же это мерзко, что бабы всё чаще решают зарабатывать на жизнь продажей своих голых фоток на онлифансе... До чего же в гнилое время мы живём.
А что в этом плохого? Или лучше зарабатывать шпалоукладчицей, комбайнеркой или крановщицей на комсомольских стройках ценой потери собственного здоровья?
+1
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banchik1
Ответ CherenkovF
Максимально не сексуальная дамочка. Пусть уже успокоится, никому ее "прелести" не интересны.
Ну, вообще-то это стандартный южноамериканский типаж, так, скорее всего, и зайдет.
+1
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Алексей Полиенков
Как же это мерзко, что бабы всё чаще решают зарабатывать на жизнь продажей своих голых фоток на онлифансе... До чего же в гнилое время мы живём.
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Стальной Вилли
По бразильским меркам не выдающаяся)
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CherenkovF
Максимально не сексуальная дамочка. Пусть уже успокоится, никому ее "прелести" не интересны.
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Тюменский медвежонок
обычная среднестатистическая полненькая девушка, 3 из 10
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Уся Ваткин
Стартап года
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di Malkovich
Предпоследнее фото объясняет причину изменений доченьки на фотографиях последовательно сверху вниз.
Удачи деду!
+7
-1
+6
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