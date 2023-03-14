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Эмилиано Мартинес продал с аукциона перчатки, в которых играл в финале ЧМ. Голкипер помог детям, больным раком

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Эмилиано Мартинес стал одним из главных героев сборной Аргентины на катарском чемпионате мира. Впрочем, многим голкипер запомнился своим чересчур экстравагантным поведением.

В финале Мундиаля Мартинес отразил удар Кингсли Комана в серии послематчевых пенальти. Правда, до этого пропустил четыре гола от Мбаппе всего за одну игру. Тот финал стал одним из самых зрелищных матчей в истории чемпионатов мира.

Спустя три месяца после турнира Мартинес решил продать с аукциона перчатки, в которых голкипер выступал в финале Мундиаля. Эмилиано выручил 45 000 долларов, которые передал онкологическому отделению детской больницы в Буэнос-Айресе.

Мартинес рассказал, почему решил продать бесценные перчатки:

«Когда мне предложили выставить перчатки с чемпионата мира на аукцион, я не колебался. Это ведь благое дело. Финалы чемпионата мира проходят не каждый день, эти перчатки особенные. Но ведь гораздо важнее помочь ребенку, чем хранить перчатки дома в коробке».

Достойный поступок, Эмилиано.

2 комментария

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Mixos Demid
Эмилиано Мартинес - красавчик!!!
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Игорь Климов
Респект Эмилиано Мартинесу за такой благородный поступок!
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