Страх и ненависть на «Стадио Олимпико».

«Рома» Жозе Моуринью и «Сассуоло» Алессио Дионизи выдали настоящий матч-триллер − 3:4. Нероверди вели со счетом 2:0, потом 3:1 и 4:2, но каждый раз столичной команде удавалось приблизиться. Правда, по итогу времени не хватило.

Вполне вероятно, что такой россыпи голов не было бы, если бы не удаление Мараша Кумбулы. Доменико Берарди решил пойти в штрафной «Ромы» до конца, пропихнул мяч ногой в сторону Руя Патрисиу, когда на него свалился Кумбула.

По сути форвард «Сассуоло» не нес никакой опасности для португальца, но албанец решил иначе. Когда защитник встал, то зачем-то пнул итальянца по ноге. Тот решил доиграть ситуацию, а судья в свою очередь после просмотра VAR показал прямую красную карточку за агрессивное поведение.

Позже появился детальный повтор, на котором стало понятнее, на что так отреагировал Кумбула. Похоже защитнику было не очень приятно такое медобследование.

Как бы то ни было, римский клуб заканчивал игру в меньшинстве, а Берарди не только не получил желтую карточку, но еще и реализовал пенальти. Судил матч Микаэль Фаббри.

Если бы судья расценил действия Берарди как фол, то Кумбула бы все равно был бы удален, однако вместо пенальти последовал бы штрафной удар в пользу «Ромы».