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«Бавария» катком едет по ЛЧ: за 8 матчей пропустили только от одной команды, хотя с топами играли 6 раз

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«Бавария» катком двигается по Лиге чемпионов: 6 из 6 побед на групповом этапе, и две в 1/8. «Наполи» и «Ливерпуль» проигрывали, «Сити» и «Бенфика» играли в ничью – баварцы идут безупречно.

Настолько, что за 8 матчей припустили всего 2 мяча, хотя было 6 матчей против топов («Барсы», «Интера» и «ПСЖ») . Удивитесь – но это правда: команде Наггельсмана забила только «Виктория» Пльзень. Это было 12 октября, когда «Бавария» осталась без Нойера, де Лигта, Дэвиса и Эрнандеса, а Зоммер и Канселу еще играли в других клубах.

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