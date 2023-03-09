Гаспачо
Блог

Сейв де Лигта – вау! Игрок «ПСЖ» уже радовался голу, а Зоммер пообещал оставить у его дома грузовик с шоколадом

Клубы Клубы
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Ян Зоммер Ян Зоммер
Футбол Футбол

Сейв Маттейса де Лигта в первом тайме отвтетного матча с «ПСЖ» – укршаение всей стадии 1/8.

При суммарном счете 1-0, когда «Баварии» нельзя было ошибаться, Ян Зоммер смело пошел в дриблинг, и привез голевой момент – Маттейс де Лигт спас команду шикарным сейвом.

Некоторые игроки парижан уже радовались голу, но де Лигт набрал скорость и спас.

После матча швейцарец Зоммер поблагодарил де Лигта: «Я оставлю у его порога грузовик, наполненный швейцарским шоколадом».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Real_v_dushe
Ответ Меган Лайф
Псж сам у себя покупает килиана за 200 Бавария покупает де лигта за 100 Разница очевидна
Если Мбаппе якобы 200 млн, то точно не за 100 млн его Бавария покупала, зарплата, бонусы, налоги - это все серьёзно увеличивает стоимость. Мбаппе же эта сумма контракта разбита по годам и ПСЖ его может продать за большие деньги, потратив не 200 млн.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Меган Лайф
Псж сам у себя покупает килиана за 200

Бавария покупает де лигта за 100

Разница очевидна
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий