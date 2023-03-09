Сейв де Лигта – вау! Игрок «ПСЖ» уже радовался голу, а Зоммер пообещал оставить у его дома грузовик с шоколадом
Сейв Маттейса де Лигта в первом тайме отвтетного матча с «ПСЖ» – укршаение всей стадии 1/8.
При суммарном счете 1-0, когда «Баварии» нельзя было ошибаться, Ян Зоммер смело пошел в дриблинг, и привез голевой момент – Маттейс де Лигт спас команду шикарным сейвом.
Некоторые игроки парижан уже радовались голу, но де Лигт набрал скорость и спас.
После матча швейцарец Зоммер поблагодарил де Лигта: «Я оставлю у его порога грузовик, наполненный швейцарским шоколадом».
Бавария покупает де лигта за 100
Разница очевидна