Сейв Маттейса де Лигта в первом тайме отвтетного матча с «ПСЖ» – укршаение всей стадии 1/8.

При суммарном счете 1-0, когда «Баварии» нельзя было ошибаться, Ян Зоммер смело пошел в дриблинг, и привез голевой момент – Маттейс де Лигт спас команду шикарным сейвом.

Некоторые игроки парижан уже радовались голу, но де Лигт набрал скорость и спас.

После матча швейцарец Зоммер поблагодарил де Лигта: «Я оставлю у его порога грузовик, наполненный швейцарским шоколадом».