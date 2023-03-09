Его лицо говорит обо всем.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает у себя на поле «ПСЖ». Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако все могло сложиться по-другому, если бы не Маттейс де Лигт. Он спас ворота своей команды в невероятном подкате после того, как Зоммер решил покинуть рамку и сыграть как полевой игрок.

Этот сейв был настолько хорош, что даже болбой не смог сдержать эмоций.

Да, парень, у нас у всех были такие же лица.