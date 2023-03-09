Де Лигт потрясающе спас ворота «Баварии». От его подката обалдел даже болбой 😱
Его лицо говорит обо всем.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает у себя на поле «ПСЖ». Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако все могло сложиться по-другому, если бы не Маттейс де Лигт. Он спас ворота своей команды в невероятном подкате после того, как Зоммер решил покинуть рамку и сыграть как полевой игрок.
Этот сейв был настолько хорош, что даже болбой не смог сдержать эмоций.
Да, парень, у нас у всех были такие же лица.
Дважды за последние матчи так спасти ворота!
Раньше скептически к нему относился, но теперь иначе