Гаспачо
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Де Лигт потрясающе спас ворота «Баварии». От его подката обалдел даже болбой 😱

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Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
Футбол Футбол

Его лицо говорит обо всем.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» принимает у себя на поле «ПСЖ». Первый тайм завершился нулевой ничьей, однако все могло сложиться по-другому, если бы не Маттейс де Лигт. Он спас ворота своей команды в невероятном подкате после того, как Зоммер решил покинуть рамку и сыграть как полевой игрок.

Этот сейв был настолько хорош, что даже болбой не смог сдержать эмоций.

Да, парень, у нас у всех были такие же лица.

4 комментария

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Илья Чжен
А перед первым матчем, мне писали что Де Лигт и Упамекано хуже Эрнандеса, Коман хуже Мане. Зоммер не уровень Баварии. Теперь Эрнандесу бы у Станишича (сожрал Мбаппе) выиграть конкуренцию, Зоммер тащит легендарный удар Рамоса, а Коману хотят дать новый контракт. Мане же выходит на 10 мин, что бы как пешеход походить, когда Муси и Коман наелись.
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bavaria...bestfc
У меня тоже! Миа сан Миа
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Александр Уточкин
Просто красавчик!
Дважды за последние матчи так спасти ворота!
Раньше скептически к нему относился, но теперь иначе
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maestro_I
Не представляю ни одного защитника мира, кто бы так убивался за ворота ПСЖ и бедуинов. Это не клуб, а игрушка.
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