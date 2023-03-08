Парижане чуть было не открыли счет.

На 38-й минуте матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» французский клуб силами вратаря мюнхенцев Яна Зоммера чуть было не открыли счет.

Игроки хозяев завладели мячом и Альфонсо Дэвис решил вернуть мяч своему вратарю. Зоммер замешкался, решил сыграть полевого и его накрыл оказавшийся в атаке Ашраф Хакими.

Мяч оказался у Витиньи, ворота пустые, но немецкую команду в крутейшем подкате спас Маттейс де Лигт.