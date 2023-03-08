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Зоммер совершил серьезную ошибку и оставил ворота пустыми. «Баварию» спас сумасшедший подкат Де Лигта 🔥

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Парижане чуть было не открыли счет.

На 38-й минуте матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» французский клуб силами вратаря мюнхенцев Яна Зоммера чуть было не открыли счет.

Игроки хозяев завладели мячом и Альфонсо Дэвис решил вернуть мяч своему вратарю. Зоммер замешкался, решил сыграть полевого и его накрыл оказавшийся в атаке Ашраф Хакими.

Мяч оказался у Витиньи, ворота пустые, но немецкую команду в крутейшем подкате спас Маттейс де Лигт.

3 комментария

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Hella black
И не менее сумасшедший и в то же время слабый удар Витиньи
+2
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Александр Медзведцкий
Ответ Dmitry_Bayern18
Валидол!!!
Да тут не валидол,морфий нужен..
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Dmitry_Bayern18
Валидол!!!
+1
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0
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