Зоммер совершил серьезную ошибку и оставил ворота пустыми. «Баварию» спас сумасшедший подкат Де Лигта 🔥
Парижане чуть было не открыли счет.
На 38-й минуте матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» французский клуб силами вратаря мюнхенцев Яна Зоммера чуть было не открыли счет.
Игроки хозяев завладели мячом и Альфонсо Дэвис решил вернуть мяч своему вратарю. Зоммер замешкался, решил сыграть полевого и его накрыл оказавшийся в атаке Ашраф Хакими.
Мяч оказался у Витиньи, ворота пустые, но немецкую команду в крутейшем подкате спас Маттейс де Лигт.
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