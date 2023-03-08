7 комментариев

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😡Похоже, что у «Дортмунда» украли дополнительное время. «Челси» не имел право перебивать пенальти

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Кай Хавертц Кай Хавертц
Данни Маккели
Футбол Футбол

Кажется, судья нарушил процедуру.

После игры плей-офф Лиги чемпионов между «Дортмундом» и «Челси» немецкий клуб и его болельщики остались недовольны судейством. По словам ведущего координатора DFB (Федерация футбола Германии) и бывшего судьи Лутца Вагнера, лондонский клуб не имел права перебивать пенальти.

Кай Хавертц пробил с точки в штангу, а Салих Озджан вынес мяч за боковую. Хавбек немецкого клуба, как и несколько игроков «Челси», вбежали в штрафную до того, как Хавертц нанес удар. По правилам в таком случае пенальти должен быть перебить, но есть один нюанс: это нарушение должен заметить судья своими глазами, вмешательство VAR, как это было в матче, запрещено. Именно видеоассистент подсказал Данни Маккели о том, что сразу несколько игроков совершили фальстарт в штрафную.

«Если игроки обеих команд забегают слишком рано, пенальти приходится повторять − вне зависимости от того, попадет мяч в ворота или нет. Однако только в том случае, если судья распознает это и сам примет решение на поле», − объясняет Вагнер.

«VAR имеет техническую возможность видеть изображение с высоким разрешением и, следовательно, это может привести к тому, что игроки будут вбегать в штрафную, пенальти будут повторять раз за разом, а все это произойдет из-за каких-то нескольких сантиметров. Чтобы избежать этого и усилить роль судьи в поле в конкретном случае решение отдано на откуп ему, а не видеоассистенту».

VAR может разрешить повторение пенальти только в том случае, если защищающийся игрок, забежавший слишком рано, мешает атакующему игроку забить гол.

На первый взгляд может сложиться впечатление, что именно это и произошло: Озджан раньше вбежал в штрафную, выбил мяч и помешал игрокам «Челси» добить его. «Поскольку мяч отскочил от штанги, а соперник не коснулся его, в случае с Хавертцом мы бы могли говорить о незаконном двойном касании. И Чилуэлл, который был рядом с Озджаном, тоже вбежал слишком рано».

Также Лутц Вагнер прокомментировал само назначение пенальти. Бен Чилуэлл прострелил, мяч попал в руку отворачивающегося защитника, задев предплечье. По текущим правилам − это нарушение карается пенальти.

«По текущим международным правилам «игры рукой в мяч», большое внимание уделяется тому, была ли рука отклонена от тела под углом. В данном случае, это было именно так».

Вывод Вагнера: «Если бы Маккели сразу решил [самостоятельно] повторить пенальти, все прошло бы правильно. Однако VAR не должен был вмешиваться по указанным причинам».

7 комментариев

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saykat
Ответ kg99ky2shn
А для чего тогда извините вар? Это технология придумана чтобы помогать судье.Я считаю что вар должен смотреть во всех ( кроме обычных мелких штрафных ) моментах.
Вар уже не выглядит таким интересным(
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TravenS
Ответ Никита Никулин
Счет какой?
В адекватность мы не можем, ясно) будете третьим, вместе с Чугуновым и Фёдоровым, в моем топ-3 местных авторов)
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Ola BP
Ответ vitlim
На фото вообще видно, что игроки Челси побежали первыми, и немцам просто пришлось их догонять. Не знаю почему тут стоило перебивать
Потому что не догнали
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kg99ky2shn
А для чего тогда извините вар? Это технология придумана чтобы помогать судье.Я считаю что вар должен смотреть во всех ( кроме обычных мелких штрафных ) моментах.
+1
-2
-1
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Никита Никулин
Автор
Ответ TravenS
Как же это глупо, запрещать вару помогать арбитру. Нет ничего зазорного в том, что заметив косяк сообщить об этом судье. Блин, ну как же бредово это придумано, ужас какой-то. Автору на заметку: какого доп времени лишили Боруссию, если ещё тайм впереди?
Счет какой?
+1
-2
-1
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vitlim
На фото вообще видно, что игроки Челси побежали первыми, и немцам просто пришлось их догонять. Не знаю почему тут стоило перебивать
+5
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+5
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TravenS
Как же это глупо, запрещать вару помогать арбитру. Нет ничего зазорного в том, что заметив косяк сообщить об этом судье. Блин, ну как же бредово это придумано, ужас какой-то.
Автору на заметку: какого доп времени лишили Боруссию, если ещё тайм впереди?
+5
-1
+4
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