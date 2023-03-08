7 комментариев

Кажется, судья нарушил процедуру.

После игры плей-офф Лиги чемпионов между «Дортмундом» и «Челси» немецкий клуб и его болельщики остались недовольны судейством. По словам ведущего координатора DFB (Федерация футбола Германии) и бывшего судьи Лутца Вагнера, лондонский клуб не имел права перебивать пенальти.

Кай Хавертц пробил с точки в штангу, а Салих Озджан вынес мяч за боковую. Хавбек немецкого клуба, как и несколько игроков «Челси», вбежали в штрафную до того, как Хавертц нанес удар. По правилам в таком случае пенальти должен быть перебить, но есть один нюанс: это нарушение должен заметить судья своими глазами, вмешательство VAR, как это было в матче, запрещено. Именно видеоассистент подсказал Данни Маккели о том, что сразу несколько игроков совершили фальстарт в штрафную.

«Если игроки обеих команд забегают слишком рано, пенальти приходится повторять − вне зависимости от того, попадет мяч в ворота или нет. Однако только в том случае, если судья распознает это и сам примет решение на поле», − объясняет Вагнер.

«VAR имеет техническую возможность видеть изображение с высоким разрешением и, следовательно, это может привести к тому, что игроки будут вбегать в штрафную, пенальти будут повторять раз за разом, а все это произойдет из-за каких-то нескольких сантиметров. Чтобы избежать этого и усилить роль судьи в поле в конкретном случае решение отдано на откуп ему, а не видеоассистенту».

VAR может разрешить повторение пенальти только в том случае, если защищающийся игрок, забежавший слишком рано, мешает атакующему игроку забить гол.

На первый взгляд может сложиться впечатление, что именно это и произошло: Озджан раньше вбежал в штрафную, выбил мяч и помешал игрокам «Челси» добить его. «Поскольку мяч отскочил от штанги, а соперник не коснулся его, в случае с Хавертцом мы бы могли говорить о незаконном двойном касании. И Чилуэлл, который был рядом с Озджаном, тоже вбежал слишком рано».

Также Лутц Вагнер прокомментировал само назначение пенальти. Бен Чилуэлл прострелил, мяч попал в руку отворачивающегося защитника, задев предплечье. По текущим правилам − это нарушение карается пенальти.

«По текущим международным правилам «игры рукой в мяч», большое внимание уделяется тому, была ли рука отклонена от тела под углом. В данном случае, это было именно так».