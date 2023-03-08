Гаспачо
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🐕 Матч ЛЧ КОНКАКАФ был прерван из-за необычного инцидента. Одну из команд усилил пес, но замена не была согласована 😅

Альянса Сан-Сальвадор
собаки
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Сыграл больше Мойзе Кина.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ был прерван из-за необычного инцидента.

Сальвадорский «Альянса» принимал на своем поле «Филадельфия Юнион». Матч был ненадолго прерван на 68-й минуте из-за того, что на поле выбежала собака.

Пес явно намекал, что американцам нужно больше атаковать левым флангом, но по какой-то причине арбитр попросил его уйти с поля.

Кого он искал?

2 комментария

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Михаил Александрович
Вот это классная новость !
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demai
Какие жизнерадостные кобели в свободном Сальвадоре, не то что в тиранических Асашай
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