Сыграл больше Мойзе Кина.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ был прерван из-за необычного инцидента.

Сальвадорский «Альянса» принимал на своем поле «Филадельфия Юнион». Матч был ненадолго прерван на 68-й минуте из-за того, что на поле выбежала собака.

Пес явно намекал, что американцам нужно больше атаковать левым флангом, но по какой-то причине арбитр попросил его уйти с поля.

Кого он искал?