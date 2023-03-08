🐕 Матч ЛЧ КОНКАКАФ был прерван из-за необычного инцидента. Одну из команд усилил пес, но замена не была согласована 😅
Сыграл больше Мойзе Кина.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ был прерван из-за необычного инцидента.
Сальвадорский «Альянса» принимал на своем поле «Филадельфия Юнион». Матч был ненадолго прерван на 68-й минуте из-за того, что на поле выбежала собака.
Пес явно намекал, что американцам нужно больше атаковать левым флангом, но по какой-то причине арбитр попросил его уйти с поля.
Кого он искал?
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