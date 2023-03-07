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Андреас Перейра составил портрет идеального футболиста. Ноль упоминаний Месси и Роналду, но много Неймара и Дрогба

Фулхэм Фулхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Неймар Неймар
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Андреас Перейра Андреас Перейра
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Дидье Дрогба Дидье Дрогба
Роналдиньо Роналдиньо
Уэйн Руни Уэйн Руни
Диего Марадона Диего Марадона
Хави Хави
Робин ван Перси Робин ван Перси
Пол Скоулз Пол Скоулз
Футбол Футбол

Летом прошлого года Андреас Перейра перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Фулхэм».

Издание ESPN попросило бразильца составить образ идеального футболиста. Выбор Андреаса может удивить, ведь полузащитник ни разу не упомянул Месси и Роналду. Зато игрок выбрал сразу несколько качество Неймара и Дрогба.

Идеальный футболист по версии Перейры:

«Скорость Мбаппе, он очень быстрый. Правая нога Роналдиньо, он очень техничный. Левая нога Марадоны, он гений. Футбольный интеллект Хави. Менталитет Руни. Сила Дрогба. Игра головой Дрогба. Дриблинг Неймара. Завершение Ван Перси. Пас Скоулза. Первое касание Неймара».

Журналистка сказала Андреасу: «Мне кажется, тебе нравится Неймар». Перейра в ответ заулыбался.

Как вам выбор экс-полузащитника «МЮ»? Какими качествами должен обладать ваш идеальный игрок?

4 комментария

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AlexKovalev
Левая - Месси
Правая - Суарес
Игра в воздухе - Неста
Пас - Пирло
Видение поля - Хави
Игровой интеллект - Иньеста
Дриблинг - Месси
Характер - Стам
Универсальность - Лам
Сииии - Криштиано
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Заур Исмайылов
Дриблинг-Роналдиньё, головой-Биэрхофф, левая-Марадона, сила-Ибра, акробатика-Ибра, правая-Рональдо(Бразилия), завершение-Рональдо (Бразилия), пас- Пол-Бекс, штрафные-Жуниньё, скорость- черепашка (Мбаппе), мозг-Зизу, чутьё- Нистелроой. Личное мнение моё.
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janitor
Ответ zinovy itskovich
Каждый Иван имеет свой план. Бог ему в помощь.
Зеленые карандаши пахнут сиренью
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zinovy itskovich
Каждый Иван имеет свой план. Бог ему в помощь.
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