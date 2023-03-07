Летом прошлого года Андреас Перейра перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Фулхэм».

Издание ESPN попросило бразильца составить образ идеального футболиста. Выбор Андреаса может удивить, ведь полузащитник ни разу не упомянул Месси и Роналду. Зато игрок выбрал сразу несколько качество Неймара и Дрогба.

Идеальный футболист по версии Перейры:

«Скорость Мбаппе, он очень быстрый. Правая нога Роналдиньо, он очень техничный. Левая нога Марадоны, он гений. Футбольный интеллект Хави. Менталитет Руни. Сила Дрогба. Игра головой Дрогба. Дриблинг Неймара. Завершение Ван Перси. Пас Скоулза. Первое касание Неймара».

Журналистка сказала Андреасу: «Мне кажется, тебе нравится Неймар». Перейра в ответ заулыбался.

Как вам выбор экс-полузащитника «МЮ»? Какими качествами должен обладать ваш идеальный игрок?