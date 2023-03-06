Гаспачо
Блог

Оливер Кан сравнил атакующее трио «ПСЖ» со звездами «Баварии»

Томас Мюллер Томас Мюллер
Джамал Мусиала Джамал Мусиала
Йозуа Киммих Йозуа Киммих
Садьо Мане Садьо Мане
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
ПСЖ ПСЖ
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Оливер Кан Оливер Кан
Бавария Бавария
Клубы Клубы
Неймар Неймар
Жоау Канселу Жоау Канселу
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Футбол Футбол

Чуть больше 24-х часов осталось до ответной встречи «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч закончился победой Рекордмайстера со счетом 1:0, на «Альянц Арене» парижане попытаются взять реванш.

Председатель правления мюнхенцев в беседе с журналистами сравнил атакующее трио «ПСЖ» с футболистами «Баварии»:

«Несмотря на то уважение, с которым я отношусь к тройке нападения «ПСЖ», я очень доволен нашим составом. Помимо наших молодых игроков, мы хотим, чтобы в Мюнхене были и суперзвезды. И они у нас всегда были. Садьо Мане, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, юный Джамал Мусиала. Знаете, я бы вообще мог перечислить имена всех наших игроков. Многие топовые игроки хотят к нам присоединиться. Жоау Канселу, безусловно, этой зимой мог бы выбрать другой клуб».

С уверенностью можно сказать, что 8 марта мы увидим противостояние двух топовых команд с качествами игроками.

Но кто в конечном итоге окажется сильнее?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий