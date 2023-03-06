Чуть больше 24-х часов осталось до ответной встречи «Баварии» и «ПСЖ». Первый матч закончился победой Рекордмайстера со счетом 1:0, на «Альянц Арене» парижане попытаются взять реванш.

Председатель правления мюнхенцев в беседе с журналистами сравнил атакующее трио «ПСЖ» с футболистами «Баварии»:

«Несмотря на то уважение, с которым я отношусь к тройке нападения «ПСЖ», я очень доволен нашим составом. Помимо наших молодых игроков, мы хотим, чтобы в Мюнхене были и суперзвезды. И они у нас всегда были. Садьо Мане, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, юный Джамал Мусиала. Знаете, я бы вообще мог перечислить имена всех наших игроков. Многие топовые игроки хотят к нам присоединиться. Жоау Канселу, безусловно, этой зимой мог бы выбрать другой клуб».

С уверенностью можно сказать, что 8 марта мы увидим противостояние двух топовых команд с качествами игроками.

Но кто в конечном итоге окажется сильнее?