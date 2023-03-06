Гаспачо
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«Они оба психи!» Болельщики «Реала» и «Барсы» сошлись во мнении, что поведение Гави и Винисиуса в класико не совсем адекватное

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Молодая кровь заставляет чудить?

Во время последнего класико в Кубке Испании Гави и Винисиус неоднократно устраивали стычки, а в одном из эпизодов дошло даже до фирменного испанского ругательства.

А вскоре в сети появилась запись эпизода, не попавшего в трансляцию – на ней Гави сначала жмет руку Винисиусу, затем толкает его в спину и получается «ответку» от бразильца.

В комментариях к видео фанаты «Реала» и «Барсы» сошлись во мнение, что оба футболиста ведут себя крайне странно.

18 комментариев

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John nesh
Ответ David Bakiev
винисиус руку не стал протягивать, поэтому и толкнул его Гави. Какая же мерзкая эта обезьяна (винисиус)
Даже если не протянул руку, это даёт тебе право толкать?)
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Ramal Ali
Ответ Real Madrid l
Другой как будто ангел
Не ангел но до вини ему далеко
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Kaloyan Yalamov
Хорошо что телевидение пока не 10+Д, а то от игр с участием Вини в домах зрителей бы воняло )))
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svaz
все прекрасно знают кто такой винисиус и его цепляют и выводят из себя, благо он ведётся всегда. сообственно гави просто выводит его из себя, чтобы тот терял концентрацию. основная проблема винисиуса то, что он слишком не сдержан, был бы он более хладнокровным был бы куда опаснее. а так пару раз пихнуть и он уже заведённый.
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Михаил Сафонов
во дворе за такой финт гави бы по лицу схлопотал без вопросов вообще
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Real Madrid l
Ответ MajestySport
Один каталонское быдло, а дургой ведется на это быдло
Другой как будто ангел
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John nesh
Ответ przf2ckfqg
Гави в 18 лет держит весь Мадрид в страхе своим характером.
да да , слышал что весь Мадри)))
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MajestySport
Один каталонское быдло, а дургой ведется на это быдло
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Нави не в каждой игре себя ведет как Веник. И судьями не спорит, руками не машет на судьей, жесты не показывает
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mutnyy
Обожаю Гави, ни в чём не уступчивый😂
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Killer_na_belom_barse$
Ответ David Bakiev
винисиус руку не стал протягивать, поэтому и толкнул его Гави. Какая же мерзкая эта обезьяна (винисиус)
В каком это месте Гави тянет ему руку, или ты слепой и не умеешь ситуации оценивать? Он же по сути сам провоцирует! Я согласен с тем, что Вини не приятный малый, но болельщикам ли барселоны говорить об этом... Суарес, Бускетс, Хави, Пике, Альба.. можно долго продолжать этот список мерзких, симулянтов и провокаторов барселоны всех времён
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Rule1
Молодые кровь кипит ! Веник спровоцировал,реакция Гави не заставила себя долго ждать.
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Callejon
Ответ David Bakiev
винисиус руку не стал протягивать, поэтому и толкнул его Гави. Какая же мерзкая эта обезьяна (винисиус)
Если бы ты был более внимателен, то обратил бы внимание на то, что Гави протянул руку не для того, чтобы ее пожать, а показать, что нужно закрыть Начо на ближней штанге... Но болельщику Барселоны простительно думать иначе, в этой ситуации!
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Barca
Не сравнивайте поведение Винисиуса и Гави, это слишком обидное оскорбление для испанца
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Bazilic
Ответ przf2ckfqg
Гави в 18 лет держит весь Мадрид в страхе своим характером.
И игрой
+3
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Игорь Климов
Гави уже звезда футбола, а Вини пока не дотягивает даже на звание одного из лучших.
+6
-6
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przf2ckfqg
Гави в 18 лет держит весь Мадрид в страхе своим характером.
+25
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David Bakiev
винисиус руку не стал протягивать, поэтому и толкнул его Гави. Какая же мерзкая эта обезьяна (винисиус)
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