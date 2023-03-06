18 комментариев

Молодая кровь заставляет чудить?

Во время последнего класико в Кубке Испании Гави и Винисиус неоднократно устраивали стычки, а в одном из эпизодов дошло даже до фирменного испанского ругательства.

А вскоре в сети появилась запись эпизода, не попавшего в трансляцию – на ней Гави сначала жмет руку Винисиусу, затем толкает его в спину и получается «ответку» от бразильца.

В комментариях к видео фанаты «Реала» и «Барсы» сошлись во мнение, что оба футболиста ведут себя крайне странно.